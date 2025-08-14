Alcles prepara su carrera para el 20 de septiembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alcles prepara motoros. La carrera ‘Corre por la vida’ cumple este año su duodécima edición y tendrá lugar el 20 de septiembre a las 11.00 horas. Como todos los años, contará con la colaboración del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña Ralca 63, una participación impresdindible para que la asociación pueda llevar a cabo este evento solidario para recaudar fondos y visibilizar las enfermedades de la sangre. El plazo de inscripción finaliza el viernes 19 de septiembre o cuando se alcancen las 1000 inscripciones, que cuestan 7 euros por persona e incluye camiseta, mochila y dorsal.

Existe el dorsal 0 para aquellas personas que quieran colaborar y no puedan participar en el evento, mediante Bizum (Código 04603),o ingreso al numero de cuenta ES 40 2100 1262 8102 810200133610. La carrera es un acto benéfico solidario y no competitivo, «por lo que la solidaridad es quien gana».

El apoyo a esta carrera llega de todas las instituciones. En la presentación estuvieron este miércoles presentes el teniente coronel del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campa, Manuel Jesus Sánchez Triviño; el gerente de Servicios Sociales de León, Juan Antonio Orozco; el Diputado de Contratación y desarrollo económico de la Diputación de León, Jose Pellitero; y el concejal de Hacienda y Promoción económica en el Ayuntamiento de León, Carmelo Alonso Sutil, que acompañaron a la presidenta y vicepresidente de Alcles León, Nonia Alejandre Aguado y José Alfonso Iglesias.

La salida se realizará desde la plaza San Marcos y el recorrido se llevará a cabo por la margen del río Bernesga para las dos categorías de corredori@s, con una distancia de 6.600 metros, y para Andarin@s, que recorrerán 3.300 metros. El recorrido es circular y estará señalizado.

La inscripción se puede realizar desde el lunes 18 de agosto en la sede de la asociación situada en la planta alta del Centro Comercial Espacio León en horario de lunes a viernes de 10.00h a 13.30 horas y los lunes y miércoles de 16.00 horas a 19.30 horas.