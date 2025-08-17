Cruz Roja mantiene desplegado un operativo para alojar a más de 300 personas en diversos puntos de la provincia de León

Efectivos de la UME conversan con los vecinos desalojados de diversas localidades de Boca de Huérgano.Miriam Chacón

Cruz Roja mantiene desplegado un operativo para facilitar la pernoctación a más de 300 personas afectadas por los diversos incendios que sufre la provincia de León.

En Astorga gestionan 100 camas en el Acuartelamiento militar de Santocildes, donde 31 personas pasaron la noche. Además, se han realizado traslados a diferentes residencias de mayores.

A la espera de posibles nuevas evacuaciones, se mantienen 100 camas operativas en Villafranca del Bierzo, 20 en Ponferrada y 25 en Boca de Huérgano.

En Puente Almuhey pernoctaron 50 personas este sábado y se gestionó el alojamiento de dos más en el albergue municipal. En Almanza pernoctaron otras 28 personas, coordinadas por la entidad.

Además, en todos esos puntos se cuenta con un número superior de recursos materiales y humanos para desplegarlos si la situación lo requiere. En cuanto a medios materiales y humanos, el trabajo se ha llevado a cabo gracias a una veintena de voluntarios y se han movilizado más de una decena de vehículos logísticos.