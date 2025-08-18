Repuntan las donaciones de sangre en verano

Publicado por Alberto Gutiérrez Creado: Actualizado:

La Fundación para la Donación Altruista de Sangre y Plasma en España (Fundaspe), con sede en León, lleva años organizando la campaña de donación de sangre nacional durante el verano, ‘Olimpiada Roja’, «nosotros siempre estamos preocupados en el verano porque la gente está de vacaciones, de viaje, se va a la playa, al pueblo... Pero evidentemente no está en su lugar habitual y eso provoca un descenso en las donaciones, explica Martín Manceñido, presidente de Fundaspe y de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, «insistimos en que, en cuanto se pueda, se done, que la gente no se olvide que en el verano hay más problemas que en otros momentos del año», añade.

Se necesitan entre 425 y 450 donaciones de sangre al día en Castilla y León y unas 50 en toda la provincia de León, 35 en el área sanitaria leonesa y 15 en el área de El Bierzo. «Lo que pretendemos con este tipo de campañas, es que las reservas de sangre se mantengan en las épocas de ámbito vacacional igual que el resto del año. Estas épocas complicadas en nuestra materia son el verano, navidades y Semana Santa», aclara Manceñido.

En el área sanitaria de León hay actualmente 16.500 donantes activos que ofrecen cada año entre 11.500 y 12.000 donaciones según indica Fundaspe. Además, en los últimos años, se ha ido acrecentando la donación de plasma, el año pasado alcanzó las 1.000 donaciones en León: «el plasma es un componente de la sangre, el 55% de la sangre es plasma, del mismo se obtiene por manipulación técnica diversos medicamentos que se utilizan para tratar multitud de patologías, por esto estamos insistiendo cada vez más en la donación de plasma», comenta Manceñido.

Los números del periodo veraniego han mejorado este año respecto a los anteriores, «el año pasado, en julio, hubo 991 donaciones y este año creemos que hemos pasado de las 1000, en el mes de agosto, fueron 940, una cantidad que también queremos y creemos que podemos superar este año», explica Manceñido.Las condiciones para poder donar sangre son las siguientes: disponer de buena salud, ir provisto de identificación válida como el DNI o el pasaporte, tener entre 18 y 65 años —si se tienen más de 65 el médico podrá valorar si se está en condiciones de donar— y pesar más de 50 kg. Un médico evaluará las condiciones en una entrevista confidencial.

Los lugares en los que se puede donar próximamente en León son varios. En la segunda planta del Centro de Salud José Aguado del 18 al 22 de agosto en horario de 8.00 a 15.00, el 18 de agosto en el Centro de Salud de Cistierna de 16.30 a 20.30, el 19 de agosto en el Centro de Salud de Astorga de 16.30 a 20.30, el 20 de agosto en el Consultorio Médico de Laguna de Negrillos de 17.00 a 20.00, el 21 de agosto en el Centro de Salud de La Bañeza de 16.30 a 20.30, el 22 de agosto en una Unidad Móvil de Cabreros del Río de 16.00 a 18.15 y ese mismo día en una Unidad Móvil en las Piscinas de Villamañán de 18.45 a 21.00.

Los puntos de donación y sus horarios de las siguientes semanas se pueden consultar en la página web de la Hermandad de Donantes de Sangre de León.Donar sangre puede sonar peligroso, pero lejos de ello es incluso beneficioso para el organismo: «La sangre que se dona es 450 centímetros cúbicos, si multiplicas tu peso corporal por 1.75 obtienes la cantidad de sangre que tienes en tu cuerpo, la donación es un porcentaje pequeñísimo y, no solo no pasa nada, sino que le viene bien al propio organismo, ya que la sangre se renueva rápidamente», explica Manceñido

«El beneficio de las donaciones es muy grande, se estima que de cada 80 personas que necesitan una donación, una moriría irremediablemente, cada día se está salvando una vida como mínimo en León, seis o siete en Castilla y León, eso es lo más bonito que se puede hacer, ayudar a salvar una vida. Una ministra de sanidad italiana hace ya unos años, nos decía una frase que a mí me impactó: ‘Los donantes son fantásticos porque dan lo más íntimo de su patrimonio’, y es cierto, no hay nada más íntimo que la sangre», concluye Manceñido.