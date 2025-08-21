El restaurante solidario que sienta escuela en León

Juan Antonio tiene 61 años y desde hace tres meses va a comer al restaurante solidario de la Escuela Municipal de Hostelería. Es una de las 26 personas que acuden cada día al centro enviados por los servicios sociales municipales y Cáritas. «Antes iba al comedor social de Asleca. Aquí somos como una familia y estamos entre amigos. El servicio es cojonudo y la comida es una pasada. Nos sentimos muy bien acogidos».

La escuela, creada en 2007, lleva el nombre de Carlos Cidón desde 2009. En sus instalaciones, homologadas desde el año 2015, se forman en cocina, servicio de barra y sala, repostería y panadería, un alumnado que en su formación práctica tiene como tarea elaborar los menús y el servicio de comedor para personas con pocos recursos.

Sonia Celeste, que trabajó en hostelería y ahora se encuentra en paro, acude a comer al centro desde hace tres meses. «Antes iba al comedor del Padre Ángel pero Cáritas me envió a este porque tengo mareos y aquí estoy más tranquila. Somos una familia. Antes de entrar a comer nos dan un aperitivo en el bar. Nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos también a que los chavales que están aprendiendo hostelería adquieran práctica».

La escuela, situada en un edificio municipal en la calle Mariano Andrés, ha mejorado sus instalaciones y ampliaciones gracias a los fondos europeos y ofrece formación acreditada con certificados de profesionalidad de la rama de hostelería. En los últimos 5 años, desde 2020, se han impartido 18 talleres en los que se han formado 225 profesionales. David Rueda es uno de ellos. Colombiano de 27 años, hoy le toca el servicio en la cafetería. Otros días cocina y atiende en el comedor. «Aprendemos a servir las mesas, a practicar la paciencia y la tolerancia. Los clientes son cordiales y educados. He trabajado como repartidos y cuidados hospitalarios. Quiero dedicarme a la hostelería y aquí se aprende mucho». El mismo trabajo que le gusta a la brasileña Michelle, de 43 años. «Yo sabía cocinar, pero aquí se aprende a otro nivel, platos que no conocía. Quiero trabajar en el sector».

Ayuda mutua

En la cocina hoy se elaboran 26 menús. Además, repartimos 25 diarios al comedor de Asleca. En el restaurante solidario de Fuldefe aprenden diez personas. Es una formación remunerada por el Ecyl con el Salario Mínimo Interprofesional, que tiene como objetivo un beneficio público. «Muchos alumnos vienen sin conocimiento de una cocina profesional, del manejo de los utensilios, aparatos y normas higiénico sanitarias. Aprenden a trabajar en equipo», asegura la profesora docente de cocina, Blanca del Pozo.

Héctor Fernández, monitor y docente de servicios, destaca que el alumnado aprende desde lo más importante a lo más básico «y salen preparados para trabajar en un restaurante de segunda categoría. Todos los que quieren se colocan. Recibimos ofertas todos los días»

Desde hace más de una década, el resultado práctico de los platos y menús completos se han llevado al comedor social de Asleca y desde hace dos años la escuela cuenta con un comedor propio al que pueden acudir personas con pocos recursos. Las personas mayores que participan en las actividades de las Ceas cercano pueden ir a la cafetería a tomar un café y un pincho gratis por la mañana. Nila Aller, Conchi Cordero, Angelina Fernández y Azuzena Castañeda toman un café tras asistir a una clase de gimnasia en el parque de Quevedo. «Estos servicios nos parecen muy bien, nosotras aprovechamos todo lo que ofrece el Ayuntamiento y a los chicos y chicas que están aprendiendo en la escuela de hostelería les sirve de práctica». Todo lo que se sirve es gratuito.

Los cursos están financiados con fondos municipales, pero también cofinancia el Ecyl (programas FOD-Financiación para Desempleados— y Mixtos, por la Concejalía de Igualdad o en colaboración con otras entidades como Accem.

El próximo curso académico, la escuela será sede de las prácticas de Grado en Ciencias Gastronómicas que imparte la ULE. En el sector trabajan 6.600 profesionales, según el último informa del Ildefe.