Duna, una perra que sobrevivió al abandono

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Duna es una mestiza entre podenco y pointer, tiene aproximadamente un año. Fue abandonada a su suerte y estuvo días vagando ella sola y luchando por sobrevivir en la Bañeza. Tiene un tamaño medio, se lleva bien con otros perros y con las personas, peor con los gatos.

Se encuentra ahora en la residencia canina Las Lomas a la espera de un nuevo hogar. Para adoptarla hay que escribir al correo electrónico pabycap@gmail.com o llamar al número de teléfono 691 73 32 82