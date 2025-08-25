Fontaneda retira galletas PIMS de naranja y pide que no se consuman "bajo ningún concepto"
Uno de los lotes distribuidos contiene trazas de pequeños metales, según la alerta alimentaria
En España, un lote específico de galletas Fontaneda Pims 150 gramos sabor naranja ha sido retirado de manera preventiva debido a la posible presencia de partículas metálicas. Esta alerta alimentaria fue comunicada recientemente y ha generado preocupación entre los consumidores y organismos de seguridad alimentaria.
El lote afectado corresponde al código OHT1153212, con fecha de consumo preferente del 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815. Desde que se detectó esta anomalía, la retirada se ha circunscrito únicamente a este lote concreto, dejando fuera el resto de productos de Fontaneda en España.
Esta medida, adoptada con carácter preventivo, refleja el compromiso del fabricante con la seguridad y salud de los consumidores en el contexto del mercado alimentario español, donde las normativas exigen respuesta rápida ante cualquier riesgo potencial.
La retirada fue impulsada tras identificar la posibilidad de que un número muy reducido de unidades pueda contener partículas metálicas. En consecuencia, se insta a los consumidores que hayan adquirido galletas de este lote a no consumirlas y a desecharlas o devolverlas. Esto aplica exclusivamente a la versión naranja de 150 gramos con la fecha y número de lote indicados.
Para aquellos que deseen recibir aclaraciones o gestionar la devolución, la compañía ha habilitado un Servicio de Atención al Consumidor accesible a través del teléfono 900 963 248, operativo de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, así como un formulario en su página web oficial.
En el caso concreto de esta alerta, se destaca que el lote afectado es muy concreto y que no se han reportado incidentes relacionados con síntomas o consumo del producto contaminado, lo que sugiere que la retirada responde a un principio de precaución acorde con las directrices europeas de seguridad alimentaria.
Para los consumidores que tengan en sus hogares las galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA del lote OHT1153212 con fecha de consumo preferente 30/04/2026, se recomienda revisar cuidadosamente el producto. No deben consumirlo bajo ninguna circunstancia y deben proceder a su eliminación o devolución.
Es importante destacar que esta retirada afecta únicamente a este lote mencionado, por lo que otros productos del fabricante disponibles en España no presentan riesgo conocido y no están sujetos a retirada.
Asimismo, la empresa ha manifestado su compromiso con la calidad y seguridad, lamentando las molestias ocasionadas y garantizando que se mantienen todos los controles para prevenir futuros incidentes.