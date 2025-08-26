Primer trasplante de pulmón de cerdo a humano

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Un equipo de investigadores de la Universidad de Guangzhou (China) ha llevado a cabo el primer trasplante de un pulmón de cerdo modificado genéticamente a un humano de 39 años con muerte cerebral tras una hemorragia cerebral. El xenoinjerto pulmonar mantuvo su viabilidad y funcionalidad durante las 216 horas (9 días) del periodo de seguimiento, sin signos de rechazo hiperagudo ni infección.

Sin embargo, según apunta la investigación publicada en Nature Medicine, se observó un edema grave similar a la disfunción primaria del injerto 24 horas después del trasplante, posiblemente debido a una lesión por isquemia-reperfusión. El rechazo mediado por anticuerpos pareció contribuir al daño del xenoinjerto en los días 3 y 6 después de la operación, con una recuperación parcial en el día 9.

«Este estudio marca un hito en la medicina traslacional: por primera vez se ha implantado en un ser humano, en situación de muerte encefálica, un pulmón de cerdo modificado genéticamente. El órgano presentaba seis modificaciones genéticas para hacerlo más compatible.