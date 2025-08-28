Hijos de Luis Rodríguez acuerda con Froiz traspasarle sus tres supermercados masymas de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hijos de Luis Rodríguez, S.A. y Supermercados Froiz anuncian la integración de tres tiendas masymas en la provincia de León a la red de establecimientos propios de Froiz, como parte de una operación de compraventa que incluye la subrogación íntegra de los equipos humanos vinculados a dichas tiendas.

La operación, que se hará efectiva a partir del 1 de septiembre, garantiza la continuidad laboral de toda la plantilla, reafirmando el compromiso de ambas compañías con el empleo de calidad y el desarrollo económico local.

Para Hijos de Luis Rodríguez, S.A. esta operación forma parte de la estrategia de concentración de tiendas propias (supermercados masymas) en Asturias, apostando en Castilla y León por la expansión y fortalecimiento de su modelo de franquicia a través de las enseñas minymas y mYm. Actualmente cuenta con 10 establecimientos asociados en esta comunidad. Para Supermercados Froiz la incorporación de estas 3 tiendas permite consolidar su presencia en la ciudad de León, donde ya cuenta con tiendas propias, para seguir ofreciendo un servicio de proximidad, calidad y atención personalizada.

Tanto Hijos de Luis Rodríguez como Froiz son compañías familiares con una larga trayectoria en el sector de la distribución alimentaria y socias de Euromadi, una de las centrales de compras y servicios de referencia en el territorio nacional, lo que ha facilitado una transición ordenada y alineada con los valores de servicio, eficiencia y cercanía al consumidor que comparten ambas organizaciones.

Ambas empresas agradecen la confianza depositada por clientes, proveedores y todo el personal de tienda en esta nueva etapa. Supermercados masymas continuará con su plan de expansión de la marca en Asturias, iniciado en el mes marzo con la apertura del supermercado de Pola de Laviana, al que se sumarán dos nuevas inauguraciones en Soto del Barco y El Entrego antes de que finalice el año.