Edificios emblemáticos de León: La Paloma, 2

Otra vez es Juan Carlos Ponga, en su espléndido libro sobre La Calle Ancha, quien nos revela que, en febrero de 1864, Ramón Martínez Mas compró a Eleuterio González del Palacio una casa en la entonces calle Catedral (hoy Ancha) c/v a La Paloma. En 1881, el mismo Martínez Mas solicitó permiso para levantar otra casa en dicha finca, ajustándose a las nuevas alineaciones. No sabemos quién dibujó los planos de esta casa, pero la misma se construyó con muros de ladrillo tosco y mampostería de morrillos. Sin sótano. La planta baja para tiendas y el portal pegado a la medianera de La Paloma con su escalera de madera para subir a dos plantas con 4 viviendas (2 por planta) distribuidas por los habituales pasillos centrales. Levantaron las fachadas revocadas, simétricas, con los vanos en arco rebajado, alineados y en dos órdenes. En la base, los huecos de las tiendas enmarcados en piedra, y en el cuerpo superior balcones delicadamente recercados con antepechos metálicos bajo finos guardapolvos. En 1910, Josefa Martínez Aznar, nueva propietaria de la casa, solicitó permiso para colocar en la fachada miradores de forja con planos de Andrés Valcarce, maestro de obras, quien aprovechó sus trabajos para abrir nuevos huecos junto a las medianeras en ambas fachadas. Tampoco sabemos cuándo se elevó una planta más al edificio. Ponga fecha esta operación entre 1920 y 1930 y la considera una obra «más sencilla pero respetuosa con el diseño original». En 1952, se abrieron otros tres vanos al local más occidental con planos de Ramón Cañas del Rio… Arquitectura doméstica decimonónica siempre considerada como eclecticista. Paramentos revocados pautados por impostas que separan los pisos doblando una esquina levemente curva; huecos enmarcados con sencillos guardapolvos proclamando la jerarquía de las plantas, y antepechos, barandillas y miradores de hierro con bellas labores de forja que confieren al edificio, en su aparente sencillez, innegable belleza plástica.