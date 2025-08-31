Rubén Santamarta, nuevo director de 'La Voz de Galicia'

De Matallana del Valmadrigal al epicentro del periodismo gallego hay el trayecto del periodista leonés Rubén Santamarta ahora que ha sido nombrado director de La Voz de Galicia, en sustitución del histórico Xosé Luis Vilela: 19 años como director y casi 50 en el periódico. Santamarta, nacido en 1978, desarrolla su trayectoria periodística en la redacción del periódico líder en Galicia, pasando por varias delegaciones, secciones y jefaturas. En sus inicios, Rubén Santamarta realizó prácticas en Diario de León, destacando sus trabajos en la sección de Provincia y en el suplemento veraniego León al Sol. El nombramiento del leonés como director de La Voz también acarrea el del coruñés César Casal González, otro destacado periodista y columnista del grupo, como director adjunto. Y también nacido en León, aunque asturiano por los cuatro costados, se mantiene como director de Estrategia Digital de La Voz de Galicia Tomás García Morán.

Licenciado en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela, Rubén Santamarta cursó el Máster en Edición Periodística de La Voz y la Universidade da Coruña y un posgrado en Acción Humanitaria en la Universitat Oberta de Catalunya. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario de la Corporación. Pasó por las delegaciones de Santiago y Ferrol antes de llegar a la sección de Economía en 2008. Cinco años después se convirtió en responsable de esta área, desde la que accedió en 2019 a la jefatura de la sección Galicia. Es, además, analista de la actualidad política gallega en RadioVoz.

Según informa la propia Voz de Galicia, el nuevo director tiene por delante el desafío de ampliar el alcance digital del periódico y fortalecer su presencia en las plataformas, al tiempo que deberá gestionar la integración de la IA, entre otras misiones.