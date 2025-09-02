La DGT es suplantada con falsos SMS de multas (que no hay que pagar)

La estafa se falsas multas se realiza en nombre de la DGT a través de SMS en el móvil.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En estos días, en la Asociación Española de Consumidores está recibiendo cientos de consultas y avisos de los consumidores sobre un nuevo fraude relacionado con unas falsas multas de tráfico que se notifican a través de SMS en los teléfonos móviles.

En concreto, los mensajes que llegan indican lo siguiente: “DGT: último aviso antes del aumento de su multa pendiente. Verifique su expediente”, seguido de un enlace.

En realidad, no se trata de sanciones reales, sino que se trata de un nuevo fraude que juega con la inmediatez que solicita y el estado de tensión que ocasiona a quien lo recibe que quiere saber de dónde ha venido esa multa.

Es más, esta no es la forma habitual que notificar las multas. Lo normal es que sea mediante notificación escrita al domicilio o mediante notificación a el propio teléfono para que el multado se identifiques con certificado digital en la sede electrónica de la DGT si tiene activado el sistema de notificaciones electrónicas.

En ningún caso la DGT mediante un SMS va a pedir el pago ni va a dar aviso para que se pague antes de que suba la multa. Tampoco va a alertar en un mensaje de las consecuencias de no pagar una multa.

Desde la Asociación Española de Consumidores piden a los ciudadanos que usen el sentido común para evitar ser víctimas de estos fraudes y que denuncien posibles nuevas modalidades de fraudes relacionados con esta temática.