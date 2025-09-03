Sanidad retira lotes de un conocido gel de ducha por contener bacterias

Sanidad retira un lote de un gel de ducha por la presencia de bacterias.PEXELS

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes de la retirada y cese de venta del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón por contener una bacteria que puede provocar infecciones a personas con problemas de salud o con el sistema inmunitario debilitado.

Los lotes afectados son 2506918, 2506917 y 2506919, en envases de 200ml, distribuidos en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta 'online', según ha informado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón.DL

La compañía responsable de la comercialización de este gel, la alemana Kneipp GmbH, ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

Medidas que se han tomado tras detectar la presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia', que puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Quienes dispongan de uno de los lotes afectados deberán abstenerse de utilizar el cosmético y dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución.