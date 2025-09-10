El tiempo en León: cielos nubosos, lluvias débiles y jornada fresca

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en la provincia de León una jornada con cielos nubosos, especialmente en el oeste y norte montañosos, donde existe probabilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas.

En el resto del territorio, la posibilidad de lluvias será baja, con carácter disperso y ocasional.

También se anuncian bancos de niebla en zonas de montaña, mientras que las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso y las máximas se mantendrán sin cambios.

Los vientos soplarán del oeste y suroeste, con intensidad floja a moderada.

Los termómetros oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 22 de máxima en León capital, y los 13 y 22 grados respectivamente en Ponferrada.