El tiempo en León: lluvias débiles y ligero descenso térmico este jueves

La predicción meteorológica señala la probabilidad de bancos de niebla y chubascos débiles en zonas de montaña

Cielos nubosos y descenso térmico marcan la jornada del jueves en la provincia de León

La provincia de León vivirá este jueves una jornada marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en zonas de montaña y a cotas altas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en áreas montañosas, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas del día. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que será localmente moderado en las mínimas.

En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 9 y 23 grados en León capital, y entre los 12 y 23 grados en Ponferrada.

El viento soplará del oeste, con una intensidad que irá de floja a moderada.