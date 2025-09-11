De Villarabines a Folledo: los pueblos de León que hacen torcer el gesto
En el vasto paisaje de la provincia de León, donde se extienden más de 15.000 kilómetros cuadrados de montañas, páramos y valles, late una herencia toponímica va más allá de lo pintoresco
La provincia de León es un tesoro de toponimia peculiar, con nombres que van desde lo humorístico hasta lo histórico o geográfico. Son más de los que están en este listado, pero una muestra de 36 pueblos con nombres raros, feos o curiosos da una idea de la idiosincrasia del medio rural leonés.
1. Ambasaguas de Curueño
• Población: Aproximadamente 50 habitantes.
• Curiosidad: El nombre hace referencia a la confluencia de aguas (ríos o arroyos), un rasgo geográfico común en la zona, pero su longitud y precisión lo hacen destacar.
2. Boca de Huérgano
• Población: Alrededor de 475 habitantes.
• Curiosidad: Su nombre evoca la “boca” de un río o valle, pero genera sonrisas por su sonoridad. Es un punto de entrada a los Picos de Europa.
3. Cabañas Raras
• Población: 1.330 habitantes.
• Curiosidad: Deriva de cabañas escasas o peculiares en la zona. Es el más poblado de esta lista y un ejemplo clásico de nombre que suena a chiste.
4. Cacabelos
• Población: Más de 5.000 habitantes.
• Curiosidad: Relacionado con “cabezas” o un término antiguo, pero su pronunciación rápida genera malentendidos humorísticos. Es famoso por su vino y el Camino de Santiago.
5. Calamocos
• Población: 225-238 habitantes.
• Curiosidad: Proviene de “calamaucum” (gorra o mitra en latín medieval), refiriéndose a los montes circundantes. A menudo encabeza listas de nombres “feos” o raros.
6. Calaveras de Abajo
• Población: Unos 20 habitantes.
• Curiosidad: Ligado a una batalla medieval que dejó el suelo cubierto de calaveras. “Abajo” indica su posición en un arroyo.
7. Calaveras de Arriba
• Población: Unos 20 habitantes.
• Curiosidad: Similar a su “hermano” abajo, origen en una masacre histórica. Su nombre tétrico atrae a curiosos.
8. Casasola de Rueda
• Población: 37 habitantes.
• Curiosidad: Nombre descriptivo de una casa aislada cerca de un río o rueda, pero destaca en contextos de despoblación rural.
9. Cebrones del Río
• Población: Alrededor de 500 habitantes.
• Curiosidad: Relacionado con “cebro” (ciervo) o términos geográficos. Famoso por bromas con su cartel, alterado a menudo.
10. Colinas del Campo de Martín Moro Toledano
• Población: Menos de 100 habitantes.
• Curiosidad: Uno de los nombres más largos de España, refiriéndose a una batalla del siglo X. Su extensión lo hace único.
11. Culebros
• Población: 66 habitantes.
• Curiosidad: Evoca serpientes (“culebras”), posiblemente por el paisaje. Guiño a animales en listas de nombres raros.
12. Folledo
• Población: 35 habitantes.
• Curiosidad: Posible origen en follaje o vegetación. Aparece frecuentemente en recopilaciones de toponimias peculiares.
13. Inicio
• Población: Menos de 20 habitantes.
• Curiosidad: Su nombre sugiere un “comienzo”, posiblemente de un camino o río, lo que lo hace curiosamente abstracto.
14. La Uña
• Población: 40 habitantes.
• Curiosidad: Referencia a una formación rocosa en forma de uña. Simple pero sorprendente para visitantes.
15. Los Espejos de la Reina
• Población: Unos 30 habitantes.
• Curiosidad: Leyenda sobre espejos o reflejos en lagos, asociados a una reina. Poético y misterioso.
16. Mancilleros
• Población: 60 habitantes.
• Curiosidad: Posible relación con “mancilla” (mancha), pero su origen es incierto. Destaca por su rareza fonética.
17. Matalobos
• Población: Alrededor de 50 habitantes.
• Curiosidad: Significa “mata lobos”, refiriéndose a trampas o lugares para cazar lobos en el pasado.
18. Matanza de los Oteros
• Población: 165-175 habitantes.
• Curiosidad: Origen en una batalla medieval (siglo IX) con muchas víctimas, no en la matanza de cerdos.
19. Matanza de Valderrey
• Población: 21 habitantes.
• Curiosidad: Similar a la anterior, posiblemente histórica o relacionada con tradiciones rurales.
20. Meizara
• Población: Menos de 50 habitantes.
• Curiosidad: Nombre de origen incierto, posiblemente prerromano, que suena exótico y raro.
21. Moscas del Páramo
• Población: 93-115 habitantes.
• Curiosidad: Podría referirse a un refugio de moscas para el ganado o una muesca en el terreno. Guiño a insectos.
22. Rodillazo
• Población: Deshabitado.
• Curiosidad: Nombrado por un arroyo; posible origen en “ruptela” (terreno desbrozado).
23. Rodrigatos de la Obispalía
• Población: 25 habitantes.
• Curiosidad: Dificultad de pronunciación; “Obispalía” refiere a tierras del obispo.
24. San Fiz do Seo
• Población: Unos 40 habitantes.
• Curiosidad: Mezcla de gallego y castellano, refiriéndose a San Félix del Seo (catedral).
25. Sobrado
• Población: Alrededor de 300 habitantes.
• Curiosidad: Significa “sobrado” (ático), pero en contexto rural suena peculiar.
26. Suertes
• Población: Menos de 100 habitantes.
• Curiosidad: Relacionado con “suertes” de tierra en repartos antiguos, evocando azar o fortuna.
27. Trabadelo
• Población: Unos 350 habitantes.
• Curiosidad: Posible origen en “trabado” (atascado), refiriéndose a terrenos difíciles.
28. Truchas
• Población: 413 habitantes.
• Curiosidad: Referencia a truchas en ríos locales, pero suena como un plato de comida.
29. Valdeloba
• Población: 40 habitantes.
• Curiosidad: “Valle de la loba”, evocando lobos en la zona montañosa. ￼
30. Valdespino de Vaca
• Población: 61 habitantes.
• Curiosidad: Posible referencia a un espino y una vaca en una anécdota local.
31. Vegaquemada
• Población: 437 habitantes.
• Curiosidad: “Vega quemada”, posiblemente por incendios históricos en campos fértiles.
32. Villafeliz
• Población: Unos 100 habitantes.
• Curiosidad: “Villa feliz”, irónicamente positivo en listas de nombres raros.
33. Villacontilde
• Población: Menos de 50 habitantes.
• Curiosidad: Nombre compuesto que suena antiguo y peculiar, posiblemente de origen medieval.
34. Villalibre de la Jurisdicción
• Población: 257 habitantes.
• Curiosidad: Conocido como “el pueblo de las tres mentiras” (ni villa, ni libre, ni jurisdicción). Origen en el siglo XVI por Felipe II.
35. Villarabines
• Población: Unos 30 habitantes.
• Curiosidad: Relacionado con “rabines” (barrancos), pero su rareza está en la fonética.
36. Zotes del Páramo
• Población: Alrededor de 300 habitantes.
• Curiosidad: “Zotes” podría derivar de un nombre propio o término local, sonando extraño.