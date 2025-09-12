Jorge Pérez gana el concurso de microrrelatos de Gadis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gadis ya tiene ganadores del VI Concurso de Microrrelatos que, en esta edición, se ha convocado con «El destino» como tema principal. Un certamen que bate otra vez un nuevo récord de participación con 2.585 textos breves recibidos desde 31 provincias diferentes. Son quinientos relatos más que en la convocatoria anterior.

El título ‘El remitente’, Jorge Pérez de Mata (Valladolid) ha logrado el primer premio y, como regalo, se lleva un Ebook y un cheque por valor de 100 euros. Se podrá leer en www.gadismicrorrelatos.com junto con los 87 relatos finalistas elegidos y el segundo y tercer premio.