El tiempo en la provincia: León se prepara para un viernes de nubes y claros con máximas de hasta 25º
No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en zonas de la montaña leonesa
La jornada de este viernes estará marcada por los intervalos nubosos en la provincia de León, que tenderán a cielos poco nubosos con predominio de nubes altas durante la segunda mitad del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en zonas de la montaña leonesa, mientras que en las primeras horas del día podrían formarse brumas y bancos de niebla matinales.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con máximas de 23 grados en León y 25 en Ponferrada, y mínimas de 10 y 12 grados, respectivamente.
El viento soplará del oeste y suroeste, flojo en general, aunque con algún intervalo de intensidad moderada.