El tiempo en la provincia: León se prepara para un viernes de nubes y claros con máximas de hasta 25º

No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en zonas de la montaña leonesa

Nubes reflejadas en el Edificio Europa de la capital leonesa.

Nubes reflejadas en el Edificio Europa de la capital leonesa.

Redacción
León

La jornada de este viernes estará marcada por los intervalos nubosos en la provincia de León, que tenderán a cielos poco nubosos con predominio de nubes altas durante la segunda mitad del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en zonas de la montaña leonesa, mientras que en las primeras horas del día podrían formarse brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con máximas de 23 grados en León y 25 en Ponferrada, y mínimas de 10 y 12 grados, respectivamente.

El viento soplará del oeste y suroeste, flojo en general, aunque con algún intervalo de intensidad moderada.

