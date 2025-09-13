Las fotos de la jornada celebrada por Alzheimer León para poner en valor los beneficios del tenis de mesa terapéutico

Jornada de sensibilización de Alzheimer León sobre el tenis de mesa para mostrar sus beneficios cognitivos, emocionales y sociales.Peio García

Alzheimer León convirtió hoy parte de la avenida Ordoño II de la capital en una gran cancha deportiva para poner el foco en el tenis de mesa terapéutico, que consideran una “prometedora herramienta” para afrontar enfermedades neurodegenerativas.

La jornada de sensibilización, desarrollada bajo el lema ‘Dale un golpe al olvido’ tuvo por objetivo de acercar el Alzheimer a la calle, visibilizar la realidad de quienes conviven con la enfermedad y mostrar cómo el tenis de mesa puede convertirse en una intervención no farmacológica eficaz, con beneficios cognitivos, emocionales y sociales.

Los asistentes pudieron jugar al tenis de mesa para todas las edades, con práctica libre y juegos cognitivos adaptados, máquina lanza-pelotas para trabajar coordinación y reflejos, exhibición profesional de jugadores de tenis de mesa y música en directo. También se dio lectura a un manifiesto y se entregaron diplomas y reconocimientos a los participantes, en una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo SWAN -Spin for Well-being-, financiado por el programa Erasmus+ Sport.