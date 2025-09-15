Grajalejo renueva su ermita

El obispo de León, junto a los vecinos y vecinas de Grajalejo, posan frente a la ermita.aCACIO

La localidad de Grajalejo vivió este domingo una jornada de especial emoción con la inauguración de su ermita tras las obras de remodelación que han devuelto al templo su esplendor. El acto contó con la presencia del obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que presidió la misa solemne en honor al Bendito Cristo del Amparo, imagen de gran devoción en la comarca.

Después de la misa, los vecinos y vecinas de esta localidad salieron en procesión.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2024 y se centraron principalmente en la cubierta, cuyo deterioro hacía temer por la conservación del edificio. La intervención fue posible gracias a la financiación del Instituto Leonés de Cultura, la Junta Vecinal, la Cofradía del Bendito Cristo del Amparo —integrada por 105 cofrades—, además de numerosos donativos particulares de vecinos de los cinco pueblos del voto (San Román, Santas Martas, Grajalejo, Villamarco y Villamoratiel) y de personas llegadas desde Madrid y Barcelona.

En total, la inversión ascendió a 52.000 euros. De ellos, 16.000 fueron aportados por el Instituto Leonés de Cultura, 12.000 por la Cofradía y una cantidad significativa por la Junta Vecinal, además de las rifas y colectas populares que sumaron varios miles de euros. «La ermita estaba a punto de caerse; si no lo hubiéramos hecho ahora, quizá ya habría sido demasiado tarde», señalan desde la cofradía.

Un esfuerzo colectivo

La empresa Inesma, de Villamuñío, ejecutó la obra de la cubierta en un tiempo récord, bajo la dirección de Rubén, a quien los vecinos agradecen especialmente su implicación. Paralelamente, la población se volcó en las tareas de pintura interior y exterior, limpieza y decoración del templo. «Hemos trabajado con ilusión, conscientes de que si no lo hacemos nosotros, se pierde. Todos hemos puesto nuestro granito de arena», destacan los organizadores.

El templo conserva elementos históricos de gran valor, como su campana, fechada en 1413. En la fachada figura la inscripción de 1936, correspondiente a reformas más recientes, aunque se desconoce la datación exacta de la construcción original.

Proyectos de futuro

Tras la inauguración, la comunidad ya piensa en nuevos retos, como la restauración del retablo y la rehabilitación de la sacristía, actualmente muy deteriorada. «Esperamos que el obispo haya visto su estado y podamos contar con alguna ayuda», apuntan los cofrades.

La devoción al Bendito Cristo del Amparo continúa siendo el motor de esta pequeña comunidad, que cada año celebra con fervor la novena de la Cruz de Mayo.

«Solo podemos dar gracias a todos los que han colaborado y pedir que nunca perdamos la ilusión y la fe», concluyeron los vecinos de Grajalejo al término de la celebración.