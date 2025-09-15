Un estudio alerta sobre un problema de memoricidio en las aulas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más del 80% de los jóvenes españoles que han terminado la educación secundaria desconocen aspectos clave de la represión franquista y de la lucha antifranquista. Así lo revela una investigación publicada este año en la 'Revista de Educación', que denuncia la persistencia de silencios, tergiversaciones y omisiones en los contenidos escolares sobre la dictadura.

El estudio, realizado por Enrique-Javier Díez-Gutiérrez, profesor de la Universidad de León (ULe), y Mauro-Rafael Jarquín-Ramírez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, analiza el conocimiento que tienen los jóvenes sobre la memoria histórica democrática.

Se aplicaron cuestionarios a 3.591 personas, se realizaron 44 entrevistas en profundidad y cinco grupos de discusión. Los resultados son contundentes: el 77% del alumnado no recibió formación adecuada sobre la represión franquista, y el 84% no estudió la lucha antifranquista. Solo un 28% definió el franquismo como una dictadura fascista, mientras que el resto lo calificó como régimen autoritario, gobierno totalitario o incluso como un periodo de autarquía. "Estos datos evidencian una grave laguna en el sistema educativo", señalan tras lamentar que «la historia oficial sigue ocultando el pasado, minimizando la dictadura y legitimando, por omisión, el relato franquista».