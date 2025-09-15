El tiempo en León: cielos poco nubosos y temperaturas suaves marcan el inicio de la semana

La Aemet pronostica una jornada de temperaturas suaves y cielos despejados en la provincia.DL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León arranca la semana con un tiempo estable, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este lunes.

En el oeste y norte montañosos se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos.

Durante la mañana no se descartan brumas y bancos de niebla, especialmente en zonas altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas bajarán levemente en el oeste y norte, y permanecerán estables en el resto.

Los termómetros oscilarán entre los 11 grados de mínima y 28 de máxima en León, y los 13 y 28 en Ponferrada; mientras que el viento soplará flojo del oeste, girando al final de la tarde hacia el norte y noreste. EFE

1011905

rs/mr