La profesora que combate los bulos con números

El analfabetismo matemático o anumerismo está presente en toda la sociedad. La matemática aragonesa, y leonesa por origen materno, Raquel Villacampa Gutiérrez (Huesca. 1981), ha traspasado las paredes de las aulas universitarias y se ha colado en internet para cultivar «el sentido socio afectivo de las matemáticas» y combatir errores de bulto que a veces son la base de bulos y «tenemos que aprender a detectar cuando estamos ante algo al menos dudoso», subraya.

Para combatir el anumerismo hay que acabar con el miedo a las matemáticas. «Hay que tratar de evitar la ansiedad que producen las matemáticas» y «hacerlas atractivas» con didáctica, pedagogía y divulgación, apunta esta profesora de la Universidad de Zaragoza que acaba de incorporarse al Comité Asesor del Instituto de Estudios Altoaragoneses en el área de Ciencia y Tecnología.

«Las matemáticas están presentes en todo y hay que poner ejemplos palpables», subraya al comentar cómo se le ocurrió poner en marcha su hastad #DatoAlOjo en la red social X. Desde esta ventana combate el anumerismo cotidiano de políticos y medios de comunicación, sobre todo.

Cosas tan básicas como representar los porcentajes en una gráfica de forma proporcional se hacen muchas veces de manera incorrecta y manipuladora. #DatoAlOjo recogió recientemente el gráfico publicado en un rotativo que dedicaba una franja mayor a Vox que al PSOE pese a que éste tenía más porcentaje en la encuesta que se visualizaba. «Un claro ejemplo de manipulación», subraya. Las matemáticas son esenciales contra la desinformación, como explicó en León durante el curso de verano de la ULE «Manipulación informativa, Ciberseguridad y Democracia».

«La estadística es fundamental para combartir la desinformación», añade. Apelando al rigor y a la ciencia corrigió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ironizó sobre el cambio climático poniendo una relación de temperaturas máximas de 1946 del Ministerio del Aire. «El cambio climático no significa sólo altas temperaturas, sino que estos altos valores se repiten cada vez más frecuentemente. Y eso no se ve en un folleto de «máximas temperaturas», subrayó para aportar después los datos completos de la Aemet.

Raquel Villacampa recomienda que en los grados de periodismo y comunicación se incorporen las matemáticas, dado que manejar bien los números es imprescindible para dar una información correcta y evitar mezclar peras con manzanas, una práctica muy habitual cuando se comparan porcentajes con cifras absolutas. Qué significa el IPC, cómo calcular la tasa de empleo y desempleo, gráficas y escalas deben ser del dominio de cualquier periodista sin que esté especializado en economía o en periodismo de datos, recalca. Quienes tratan temas de violencia de género tienen que tener especial cuidado porque es un coladero de cifras confusas cuando no falsas. Una noticia en la portado de un diario decía que las denuncias por violencia machista aumentan un 57% y en la página interior que se duplican. «Aumento 57% = duplicar es falso», replicó. Duplicar es 100%. «Este error matemático resta importancia a un problema muy muy serio», apostilla.

Suma y sigue, ha detectado lo mal que se hacen las cuentas más simples. Cuando Rafa Nadal y Marta Perelló bautizaron a su hijo Miquel se publico que tiene cinco letras y son seis. Ni los juzgados saben contar. La profesora ha aireado un certificado de Servinabar, famosa por el caso Cerdán, en el que se escribe 1.350 acciones donde debería poner 1.351 ya que incluye las numeradas de 1.650 a 3.000. #DatoAlOjo subraya que «en números bajos, los aumentos porcentuales son muy exagerados. Pasar de 1 a 2 es aumentar un 100%» al hilo del titular «El Gobierno de Ayuso aumenta un 2.600% el número de profesores de islam». «Sí, han pasado de 2 a 54», apunta como formulación alternativa. «Es importante ofrecer no solo un dato, siempre que se da un número hay que dar otro para comparar». Salud, deportes, política... no hay sección que se libre de gazapos y de bulos que provocan desinformación.

Ahora que las matemáticas se hacen imprescindibles para alimentar el algoritmo y la IA, esta profesora hace hincapié en que se refuerce en el aprendizaje de las operaciones básicas en particular en estas profesiones.

Es tan importante que la gente se juega el dinero, aunque sea en pequeñas cosas, por ignorancia. En un supermercado detectó que una oferta era más costosa que comprar los productos ofertados por separado. «Conforme llega a la edad adulta el ciudadano medio va olvidando lo básico», alerta. «Confiamos en exceso en la tecnología y no hacemos estimulación mental», apostilla al recordar que uno de los ODS de la Agenda 2030 en la educación de calidad es que el «60% de la población domine las nociones básicas de aritmética».

Otra de las batallas de Raquel Villacampa está en el campo de la igualdad. Está involucrada en programas que dan visibilidad a referentes cercanos para las niñas, no solo grandes figuras como Marie Curie o Rosalin Franklin, partícipes del descubrimiento de la radioactividad y de la estructura del ADN. «Me pregunto si puede ser contraproducente presentarles solo grandes científicas y piensen que no podrán alcanzar ese nivel», confiesa. «Ahora se fomenta el referente más cercano, la madre, la tía, la propia maestra... esa cercanía y mostrar la actividad científica en el día a día es fundamental», apunta.

Raquel Villacampa colabora en la visibilización de mujeres ocultas en Aragón, como María Andrea Casamayor de la Coma, zaragozana de 1720 que con 17 años escribió un manual de matemáticas con las cuatro reglas básicas. «Es el primer libro de ciencia escrito por una mujer en castellano del que se tiene constancia», afirma. Pero lo firmó con nombre de varón: Casandro Mamés de la Mara y Araioa, un seudónimo que la ocultaba pero en el que su nombre está presente. «Es un anagrama perfecto, una reordenación de las letras de su nombre».

Matemática por vocación desde niña, nunca se planteó si la carrera tendría salidas. La encontró en la enseñanza. Hoy las matemáticas tienen pleno empleo y falta profesorado en Secundaria.



