Cruz Roja impulsa nueve negocios con visión social en León

El proyecto «Impulsa: Apoyo al Autoempleo y Microcréditos» de Cruz Roja, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del IRPF y por fondos propios, ha atendido en lo que va de año a 40 personas a través de las asambleas de León y Ponferrada, nueve de las cuales ya han puesto en marcha su negocio.

El objetivo del programa pasa por apoyar a personas que cuentan con importantes barreras y dificultades en su camino al autoempleo, actuando para reducir las brechas de género, promoviendo sus competencias emprendedoras, facilitando el acceso a la financiación y ofreciendo un asesoramiento personalizado.

"Impulsa: Apoyo al Autoempleo y Microcréditos» también ofrece asesoramiento para la creación de un nuevo negocio, dando forma y acompañado en el desarrollo del mismo, acompañamiento para consolidar su actividad y sostenibilidad, información sobre los tramites, ayudas, recursos y subvenciones disponibles, mediación para la consecución de recursos financieros y formación para la correcta gestión del negocio, así como la implementación de un plan de marketing y digitalización.

Cruz Roja ha puesto en marcha este mes de septiembre la sexta edición de los premios Impulsa al Autoempleo para poner en valor y apoyar directamente a las personas emprendedoras más vulnerables, para que puedan dar viabilidad y continuidad a sus proyectos de autoempleo, favoreciendo la sostenibilidad de sus medios de vida.

Repartirá doce ayudas económicas por valor total de 20.000 euros, dentro de cuatro categorías diferentes, como son «Iniciativas Impulsa», financiada por Microbank, para emprendedoras que han tenido el apoyo directo para la creación o consolidación de sus iniciativas; «Mujeres Emprendedoras», financiada con el apoyo de El Corte Inglés; la categoría «Internacional», financiada con el apoyo de Avoris Retail S.L, para apoyar los proyectos asesorados desde el área de cooperación internacional de Cruz Roja, y «Emprendimiento rural», financiada por la Fundación Mahou San Miguel, en la que se valora la presentación de proyectos de municipios de menos de 10.000 habitantes.

El plazo para optar está abierto hasta el 30 septiembre. En la quinta edición se presentaron más de 120 candidaturas.

