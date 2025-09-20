León registra 275 denuncias por violencia de género en el primer trimestre del año frente a las 1.036 de 2024

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La provincia de León registró durante los tres primeros meses del año un total de 275 denuncias por violencia de género, frente a las 1.036 del pasado año, mientras que en estos momentos permanecen activos 1.016 casos en el sistema Viogen. Además, existen 80 dispositivos telemáticos activos y 112 dispositivos Atenpro en funcionamiento.

Así lo puso de relieve este sábado el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, durante la inauguración de la jornada ‘Contra la violencia de género: construyendo redes de apoyo en el ámbito rural para mujeres y familias’, organizada por la Guardia Civil y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural en el municipio de Arganza.

El representante del Gobierno destacó los retos específicos del medio rural, entre los que destacó la falta de recursos especializados, la dispersión territorial o el sentimiento de soledad institucional, al tiempo que puso en valor la colaboración entre administraciones, Guardia Civil y asociaciones como Afammer. En este sentido, resaltó la importancia del protocolo de cooperación entre la Guardia Civil y Afamme, que “refuerza la asistencia, la protección y el acompañamiento a las víctimas en el ámbito rural”.

Héctor Alaiz también quiso reconocer el papel de las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas en la Red Estatal, que realizan un seguimiento de los casos y coordinan su gestión con servicios sociales, ayuntamientos, policías locales y oficinas de asistencia a víctimas. Estas unidades trabajan sobre la base de datos Viogen y en el marco del protocolo de coordinación suscrito entre la Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Junta de Castilla y León para la detección de los casos más graves y de especial vulnerabilidad.

“El reto es que la protección y la igualdad lleguen con la fuerza de lo institucional y la calidez de lo humano”, afirmó el subdelegado del Gobierno en León, quien llamó a “mantener una actitud proactiva, romper silencios y visibilizar lo invisible para garantizar que todas las mujeres y familias del medio rural vivan libres de violencia”.