Investigadoras leonesas para ganar vidas al cáncer

Las alumnas de la Universidad de León Helena Álvarez e Irene Collado son dos ejemplos de la importancia de destinar financiación a las investigaciones oncológicas; ambas han podido trabajar contra el cáncer de mama y de próstata gracias a una beca de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

"Este tipo de becas son un gran apoyo cuando estás empezando, es fundamental que te den la oportunidad, que te dejen adentrarte en ese mundo porque los jóvenes somos quienes vamos a llevar el peso de investigación en el futuro», ha señalado este miércoles en declaraciones a los periodistas Irene Collado en un acto en León enmarcado en la celebración del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer que se celebra cada 24 de septiembre. En la misma línea se ha manifestado Helena Álvarez, que recibió una ayuda predoctoral de la AECC.

"Hay diferentes tipos de cáncer, diferentes vías que se pueden tratar, siempre es necesario investigar», ha explicado. Gracias a esa beca, Helena Álvarez participa en una investigación sobre el impacto de una bacteria en el cáncer de mama que se está desarrollando en el Área de Microbiología de la Facultad de biológicas.

"Mi trabajo consiste en cultivar células de cáncer de mama y trabajo en otra línea celular de cáncer epitelial pulmonar. Infecto esas células, veo si se infectan o no, y veo su impacto, la viabilidad de esas células», ha explicado. Por su parte Irene Collado ha detallado que su beca se desarrolló en el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca.

"Estuve investigando en concreto un gen que se vio que podía tener un papel importante en el desarrollo del cáncer de próstata, sobre todo en la metástasis, para ver si podría ser una buena diana para nuevas terapias que den esperanza a los pacientes», ha afirmado.

Ambas investigadoras han explicado su trabajo en un acto organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la Plaza de Santo Domingo de León. La asociación ha colocado un gran panel en el que invitaba a los ciudadanos a escribir un breve mensaje en el que explicaran qué significa para ellos la investigación. Sólo el año pasado en la provincia de León se registraron 3.464 diagnósticos de cáncer según las estimaciones del Observatorio Contra el Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer que ha organizado esta jornada.

Su presidente en León, Estanislao de Luis Calabuig, ha afirmado por su parte que la investigación «es fundamental» porque trata de conseguir «que haya más calidad de vida y es un proceso que cubre todas las fases de la enfermedad». El cáncer, ha añadido, es «consustancial a la vida» puesto que «uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida». «La investigación, es la clave para alcanzar el objetivo principal: que en 2030 haya una supervivencia general al cáncer del setenta por ciento», ha afirmado.

Este año se ha concedido a otro joven universitario de la ULE la ayuda predoctoral correspondiente al 2025, que se presentará a final del año y comenzará a trabajar en ella en los próximos meses. La convocatoria de 2026 está abierta en la web en https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/talento/predoctoral-aecc-2026

