El genetista Ángel Carracedo apuesta por los cribados genéticos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Aunque la mayoría de los casos de cáncer nace de mutaciones espontáneas o factores ambientales, cerca de una cuarta parte tiene un componente hereditario, por eso, hacer cribados genéticos para estudiar la predisposición genética de los pacientes, en vez de realizar pruebas como mamografías o colonoscopias, salvaría muchas vidas.

Porque «si nos anticipamos, podemos avanzar mucho más» en la lucha contra el cáncer, ha subrayado el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador del proyecto IMPACT del Instituto de Salud Carlos III, Ángel Carracedo. El científico ha hecho estas afirmaciones en una jornada del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para conmemorar el Día Mundial de la Investigación del Cáncer, donde ha explicado que las mutaciones genéticas son esenciales para la vida y para la diversidad pero, lamentablemente, «a veces pueden producir enfermedades como el cáncer».

Algunas de estas mutaciones se conocen y son responsables de entre un 5 y un 10 % de los casos de cáncer pero otras son hereditarias y se agrupan en lo que se denomina «síndrome de cáncer hereditario", es decir, trastornos genéticos que aumentan el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer en una misma familia. Este síndrome es responsable de entre un 15 y un 20 por ciento de los cánceres familiares pero «queda mucho por descubrir", reconoce el genetista. «Los tumores en niños y en menores de 20 años» son pistas de cáncer familiar.

«Existen varias señales que pueden indicar un cáncer familiar, como tumores en niños y en menores de 20 años o cáncer bilateral»