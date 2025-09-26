Los mil y un viajes de la Noche Europea de los Investigadores en León, en fotos

Un ‘viaje’ al interior de la boca a través del microscopio, la noche de los insectos, las migraciones climáticas o por qué las ovejas comen hierba y los humanos no son algunas de las propuestas que han atraído a personas de todas las edades, pero sobre todo público infantil, a los talleres de la Noche Europea de los Investigadores que se celebran en el Centro de Idiomas de la Universidad de León y en el aula didáctica del Museo de la Energía y Fábrica de la Luz de Ponferrada.

Viajes virtuales por el patrimonio leonés o una visita in situ al cementerio de León para conocer las tumbas históricas son algunas de las actividades desarrolladas en el exterior dentro de esta cita internacional a la que se suma la Universidad de León un año más. En una tarde-noche muy viajera, las personas han podido disfrutar de un paseo didáctico y en contacto con la naturaleza en el entorno del Centro de Idiomas con el jardín de San Francisco y su flora y fauna como principales protagonistas.

Con el lema ‘Tu primera cita con la ciencia’, las mascotas también han tenido su hueco que ha acercado a los más pequeños a las técnicas de microbiología en veterinaria. Los bioplásticos con vida propia o la censura de la autora Enid Blyton conocida por varias generaciones por su serie de Los cinco y las Torres de Malory son otros de los itinenerarios culturales y científicos que han explorado los leoneses en la Noche Europea de los Investigadores.

El evento, coordinado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, ha realizado un recorrido por distintas estaciones en las que se podrá experimentar la ciencia en primera persona. Charlas relámpago y monólogos científicos y talleres interactivos han abarcado también a seres tan curiosos como las superbacterias, las monedas digitales conocidas como bitcoin y las energías renovables.

Han sido incontables aventuras por la ciencia capaces de captar la atención con tanta pasión como si fueran los cuentos de las mil y una noches.