Diario de León

Los mil y un viajes de la Noche Europea de los Investigadores en León, en fotos

Más de 30 actividades atraen al Centro de Idiomas y el Museo de la Energía a la cita internacional

RAMIRO

Ana Gaitero
Publicado por
Ana GaiteroRedactora de Sociedad
León

Creado:

Actualizado:

Un ‘viaje’ al interior de la boca a través del microscopio, la noche de los insectos, las migraciones climáticas o por qué las ovejas comen hierba y los humanos no son algunas de las propuestas que han atraído a personas de todas las edades, pero sobre todo público infantil, a los talleres de la Noche Europea de los Investigadores que se celebran en el Centro de Idiomas de la Universidad de León y en el aula didáctica del Museo de la Energía y Fábrica de la Luz de Ponferrada.

Viajes virtuales por el patrimonio leonés o una visita in situ al cementerio de León para conocer las tumbas históricas son algunas de las actividades desarrolladas en el exterior dentro de esta cita internacional a la que se suma la Universidad de León un año más. En una tarde-noche muy viajera, las personas han podido disfrutar de un paseo didáctico y en contacto con la naturaleza en el entorno del Centro de Idiomas con el jardín de San Francisco y su flora y fauna como principales protagonistas.

Con el lema ‘Tu primera cita con la ciencia’, las mascotas también han tenido su hueco que ha acercado a los más pequeños a las técnicas de microbiología en veterinaria. Los bioplásticos con vida propia o la censura de la autora Enid Blyton conocida por varias generaciones por su serie de Los cinco y las Torres de Malory son otros de los itinenerarios culturales y científicos que han explorado los leoneses en la Noche Europea de los Investigadores.

El evento, coordinado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, ha realizado un recorrido por distintas estaciones en las que se podrá experimentar la ciencia en primera persona. Charlas relámpago y monólogos científicos y talleres interactivos han abarcado también a seres tan curiosos como las superbacterias, las monedas digitales conocidas como bitcoin y las energías renovables.

Han sido incontables aventuras por la ciencia capaces de captar la atención con tanta pasión como si fueran los cuentos de las mil y una noches.

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

RAMIRO

Noche de Investigadores en León

tracking