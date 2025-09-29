Tres académicos de la ULE reflexionan sobre la represión franquista de las mujeres en un nuevo libro

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La editorial Plaza y Valdés ha publicado el libro titulado 'Represión franquista, resistencia antifranquista y memoria histórica y democrática de las mujeres', una obra colectiva firmada por el catedrático de Educación de la Universidad de León (ULE) Enrique Javier Díez Gutiérrez y las doctoras en Historia Contemporánea especializadas en estudios de género, Beatriz García Prieto y Desirée Rodríguez Martínez.

La obra, planteada con un formato de unidades didácticas, ofrece un análisis riguroso y al mismo tiempo accesible sobre la violencia ejercida por la dictadura franquista, la resistencia antifranquista y la recuperación de la memoria, siempre desde una perspectiva de género.

Al tiempo, supone la culminación de una trilogía dedicada a la recuperación de la memoria democrática, iniciada con 'La historia silenciada' (2022) y 'La memoria histórica democrática de las mujeres' (2023).

Su propuesta es pedagógica, porque aporta materiales didácticos para secundaria y bachillerato, y cultural, porque invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el pasado para comprender mejor el presente y garantizar un futuro democrático, según ha detallado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

El texto, acompañado de gráficos, fotografías y esquemas, se completa con actividades de comprensión global del tema, análisis de textos y ejercicios de refuerzo y ampliación.

Asimismo, en la portada destaca la figura de una mujer rapada, símbolo del "castigo humillante que muchas sufrieron por desafiar el orden franquista". "Estas mujeres, despojadas de su cabello en público, fueron convertidas en un espectáculo de escarnio con el fin de quebrar su dignidad y reafirmar la moral patriarcal del régimen", ha indicado la institución académica, para subrayar que la imagen evoca la violencia sexual que se ejerció sobre ellas. No obstante, la mujer también aparece con el puño levantado, "un símbolo de lucha y resistencia ante la opresión de la dictadura franquista".

Los autores justifican la oportunidad de esta obra, necesaria para la educación y la ciudadanía, por ser presentada en un momento en el que "resurgen discursos de odio y la extrema derecha gana terreno en Europa", y subrayan que "la desmemoria es terreno fértil para la manipulación política y mediática, y que el conocimiento del pasado es un pilar fundamental de la democracia".

Es por ello que el volumen aborda las lagunas de los libros de texto tradicionales, integrando la historia de la Segunda República, la guerra civil y la dictadura desde una perspectiva de género, y se convierte en una herramienta imprescindible para alumnado, profesorado, personal investigador, el colectivo de periodista o la ciudadanía en general que busca comprender mejor el pasado y educar en valores democráticos.