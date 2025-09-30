La salud mental, primera causa de baja laboral en jóvenes

Publicado por E. Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Todas las patologías que causan absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) en España se han incrementado entre 2018 y 2023, pero el crecimiento más destacado corresponde a la salud mental, que casi se duplican (88%) en estos cinco años para los trabajadores del Régimen General, y un 75% en el caso de los autónomos. Según el estudio socioeconómico sobre la incapacidad temporal de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la salud mental ya es el principal motivo de baja entre los menores de 30 años, especialmente entre las mujeres, donde causa el 30% de sus jornadas perdidas por IT.

Para los mayores de 30 años, la salud mental también ha repuntado como causa de IT hasta la segunda posición solo por detrás de las algias (dolores como lumbalgias, dorsalgias o cervicalgias). En conjunto, ambas patologías explican más de dos tercios del incremento del indicador de absentismo en estos cinco años. Las algias se mantienen como la principal causa de bajas desde 2018 y las patologías relacionadas con la salud mental han desplazado a los procesos traumotólicos en segunda posición.

También la salud mental repunta en las cifras de incidencia, el número e bajas por cada mil trabajadores: creció un 64% en estos cinco años, hasta las 34,9 por cada mil empleados. Las algias crecieron un 22%, mientras que las enfermedades oncológicas subieron un 18%, las cardiovasculares, un 19%, y las traumatológicas, solo un 1%.

Los procesos de larga duración (los que superan el año) y los repetidores (personas que suman más de una baja en 12 meses) son determinantes en el aumento de la IT. Las algias y la salud mental vuelven a estar a la cabeza en estos casos. En el caso de la salud mental su prevalencia (procesos en vigor de más de 365 días a final de año por cada 10.000 trabajadores) se ha multiplicado un 147%, mientras que en las algias casi se duplica (93% más).

