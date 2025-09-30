León leerá 18.500 nombres de niños y niñas de Palestina víctimas del genocidio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante once horas consecutivas, de 10 de la mañana a nueve de la noche, la calle Ramón y Cajal nº 2 de León, frente al IES Juan del Enzina, resonará con la lectura ininterrumpida de 18.500 nombres que de los más de 20.000 de niños y niñas víctimas del genocidio en Palestina.

El acto es una réplica de una acción estatal organizado por el colectivo «Marea Palestina León. Educación contra el genocidio» y reproduce el listado que publicó el periódico The Washington Post en agosto de 2025.

Durante toda la jornada, miembros de la comunidad educativa de todo León (profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios y familias), así como personalidades de la cultura y el arte. «Es un gesto colectivo de memoria, justicia, dignidad y denuncia de una barbarie que nunca se debería haber permitido», señala la organización.

Bajo el lema “No podemos empezar este curso con normalidad”, la jornada busca visibilizar la situación de la infancia palestina y recordar que cada cifra representa una vida arrebatada que no

podrá volver a las aulas ni empezar otro curso más.Además de la lectura, el espacio contará con banderas palestinas, música, performance y actividades, creando un espacio para el recuerdo, el cuidado y la solidaridad.

Desde Marea Palestina León se hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a esta acción: “No se trata solo de números. Son niñas y niños con nombre, historia y sueños truncados. No podemos

mirar hacia otro lado ni continuar la vida académica y social como si nada ocurriera. Queremos que León se sume a este grito colectivo por la justicia y la dignidad del pueblo palestino.”