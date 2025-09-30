Alimerka combate el desperdicio alimentario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresa asturiana de supermercados Alimerka ha evitado que más de 1.100 toneladas de alimentos se convirtieran en residuos en lo que va de 2025, gracias al programa «Alimentos sin Desperdicio». La compañía da una segunda vida a productos retirados de la venta por razones comerciales y los donan a entidades sociales.

Este año, la Fundación Alimerka entregó 1.122.182 kilos de alimentos procedentes de 160 tiendas y del almacén central a 68 organizaciones sin ánimo de lucro de Asturias y Castilla y León, por un valor económico de 3.271.702 euros.

Los productos más donados son yogures, artículos de panadería, verduras y hortalizas envasadas. En 2024, la Fundación Alimerka entregó 1.614.672 kilos a 73 organizaciones sin ánimo de lucro de Asturias y Castilla y León.