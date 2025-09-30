El filósofo Van Dooren, Premio Biophilia de la Fundación BBVA

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El filósofo australiano Thom Van Dooren, catedrático de la Universidad de Sídney, ha sido distinguido con el Premio Biophilia de la Fundación BBVA por su «papel central» para desvelar la importancia de la biodiversidad y por repensar la relación de la humanidad con la naturaleza desde la filosofía y la ética, ha subrayado el jurado.

Van Dooren lleva dos décadas explorando los contextos sociales y los significados que tienen las especies amenazadas de plantas y animales para las comunidades humanas que conviven con ellos.

Él mismo explica que hace 'filosofía de campo' para analizar el impacto ecológico, pero también social, económico, político y cultural de cada proceso de extinción.

El jurado subraya que «ha desempeñado un papel clave en la configuración del campo multidisciplinar de las humanidades ambientales y el desarrollo de formas innovadoras de comprender y responder a la crisis de la biodiversidad», a partir de destacados ensayos.