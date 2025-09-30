León despide septiembre con un choque térmico de 20 grados entre la madrugada y las horas centrales del día

Una persona camina bajo un cielo cubierto de nubes en León.Jesus F. Salvadores

La provincia de León despedirá el mes de septiembre con cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que solo prevé algunas nubes bajas de madrugada en la zona cantábrica.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las mínimas descenderán ligeramente. En la capital leonesa se esperan valores entre los 5 y los 23 grados, mientras que en Ponferrada oscilarán entre los 8 y los 26.

El viento soplará flojo, con predominio de las componentes norte y este.