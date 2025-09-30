Sigue a Diario de León en Google Discover para mantenerte al día de toda la actualidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Millones de personas se informan diariamente de lo que sucede a su alrededor gracias a Google Discover, el recomendador de noticias, vídeos y contenidos de actualidad que está disponible tanto en dispositivos Android como iPhone (iOS) —próximamente también lo estará en ordenadores a través del navegador Google Chrome-.

Ahora, el gigante tecnológico ha anunciado importantes cambios en esta herramienta, permitiendo a los usuarios seguir directamente a los medios de comunicación que prefieran, entre los que se encuentra Diario de León. Con esta actualización, el buscador pretende darle más poder de decisión al usuario y le ofrecerá contenidos aún más interesantes, al priorizar entre sus recomendaciones las informaciones elaboradas por sus fuentes de información favoritas. Si nos sigues, no te faltarán nuestras noticias de última hora, reportajes en profundidad y el análisis de la actualidad tanto local como nacional e internacional.

Si bien la característica de "Seguir" aún tardará un tiempo en aparecer en Google Discover, te contamos cómo anticiparte para que sigas disfrutando de nuestros contenidos sin que tengas que buscarlos. Puedes hacerlo desde ya mismo.

Cómo seguir a Diario de León en Google Discover

Seguir a Diario de León en Discover es muy sencillo: puedes hacerlo directamente desde este enlace o pulsando en este botón:

Una vez te encuentres dentro de nuestro perfil tan solo debes clicar sobre “Seguir en Google”, y listo.

¿Qué es Google Discover?

Discover es un recomendador de noticias que hasta ahora funcionaba según las preferencias que identificaba de cada usuario, fundamentalmente por sus patrones de navegación. El sistema utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar el historial de búsqueda, sitios web visitados o la ubicación geográfica. Con estos datos, Discover selecciona y muestra contenido que probablemente sea de interés para cada persona, creando una experiencia informativa única y personalizada.

Ahora, con la nueva actualización anunciada por el buscador, Google dará más peso a las decisiones de los usuarios, permitiéndoles influir directamente en el contenido que reciban según las preferencias que se hayan establecido, siguiendo a medios específicos como Diario de León, combinándolos con lo que sugieran los algoritmos de recomendación.

Diferencias entre iPhone y Android para acceder a Google Discover

Aunque la funcionalidad es similar, existen importantes diferencias en la manera de acceder a Google Discover, en función del sistema operativo que tenga tu dispositivo. Si tienes un dispositivo Android actualizado, normalmente lo encontrarás al deslizar la pantalla de inicio hacia la derecha. También te aparecerá al abrir una nueva ventana de Google Chrome desde tu móvil.

Al igual que los usuarios de Android, desde iPhone también es posible acceder a Google Discover si tienes instalado el navegador Google Chrome. Pero si prefieres utilizar Safari u otro navegador, deberás instalar la app oficial de Google, disponible en la App Store.

Cabe destacar que es necesario haber iniciado sesión con una cuenta de Google para poder personalizar completamente la experiencia y seguir a medios como Diario de León, garantizando así que tus preferencias se mantengan sincronizadas incluso si cambias de dispositivo, o cuando en fechas próximas Google Discover también esté disponible en los ordenadores.

Recuerda que, además de seguirnos en Google Discover, también puedes hacerlo en nuestro canal de WhatsApp, Facebook, X (Twitter), Instagram o YouTube.