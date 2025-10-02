'Uniendo moda Castilla y León' cierra su tercera edición reivindicando el talento autonómico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La segunda jornada de la pasarela “Uniendo Moda Castilla y León” 2025, en la que ayer se mostraron los diseños de los diseñadores leoneses María Lafuente, Sara Santiago y DideSant, contará hoy con los desfiles de las firmas textiles Eulalia Mateos, Mónica Fuentetaja, Antonaga, Alejandro Maíllo, Natacha Arranz, Zaira Domenech y Baro Lucas. Además, se anunciará el ganador del Concurso de Jóvenes Diseñadores, en el que ayer participaron un total de 14 creadores emergentes. Sólo uno podrá alzarse con el premio de poder ver desfilar su creación esta noche sobre la pasarela, después de que se anuncie la decisión del jurado.

El galardón se complementará con una inversión en un curso de formación en Moda España, una beca formativa con la diseñadora Ainhoa Salcedo y un lote de productos de la empresa de mercería AyB Hislabor.

El diseñador vallisoletano Baro Lucas será el encargado de poner con su desfile el broche final a esta tercera edición de esta pasarela que forma parte del proyecto “Uniendo Moda” de CEOE y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y que persigue promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el estratégico sector textil, así como potenciar y promocionar la industria de la moda de la comunidad.

Segunda sesión sobre la pasarela

La diseñadora vallisoletana Eulalia Mateos será la primera en mostrar esta tarde a las 17:30 horas su colección ‘Origen’, con la que reinterpreta la esencia de tiempos pasados, fusionando nostalgia artesanal y contemporaneidad mediante líneas depuradas, siluetas relajadas y naturalidad. La estética minimalista se combina con toques naïf que aportan frescura, mientras cuellos camiseros, volantes suaves y transparencias estratégicas juegan entre lo etéreo y lo estructurado. Predominan tonos rosa cedro, avellana, dorados, caldera, negro y blanco, en tejidos como organza, moaré, gabardina ecovero, tafetán y popelín crepé shantung, creando una colección elegante, sensible y con propósito.

A las 18:00 horas subirá a la pasarela la colección de la diseñadora segoviana Mónica Fuentetaja. ‘De recuerdos’ es una propuesta atemporal para fiesta y novia, inspirada en la memoria de las prendas y en la fuerza evocadora de lo vivido. Diseñada para todo tipo de mujeres, desde la novia más clásica hasta la que busca un estilo diferente y personal, su paleta de colores combina blancos con azules marino, rosas, negros y tostados. Tejidos como tules bordados, tafetanes, crepés lisos y organzas bordadas se enriquecen con lentejuelas, pedrería, brocados y georgette.

Media hora después, a las 18:30, la firma Antonaga, afincada en Briviesca, presentará ‘Iconic’, una propuesta atemporal diseñada para todas las ocasiones, desde fiestas y ceremonias hasta novios. Inspirada en la estética de los años 80, destaca por sus colores azul y verde y por la calidad de sus tejidos en lana 100%, que garantizan confort y elegancia. Pensada para todos los targets, está especialmente enfocada a hombres que buscan proyectar estilo y sofisticación en cada momento que lo requiera.

A continuación (19:00 horas) llegará el turno ‘Albor’ la nueva colección atemporal de vestidos de fiesta y novia que presenta el vallisoletano Alejandro Maíllo. Sus piezas envuelven a la mujer entre los colores vibrantes como el granate, el amarillo o el verde, fundidos con la luminosidad del blanco. La mezcla de materiales y las diferentes siluetas utilizadas dan forma a una colección pensada para diferentes mujeres que buscan el cuidado de las prendas y el mimo por los detalles.

La siguiente en mostrar sus propuestas, a las 19:30 horas, será la vallisoletana Natacha Arranz, que presenta ‘Blue Lake Collection’, una propuesta de alta costura sostenible inspirada en el agua, sus formas y la vida marina, en la que predomina el color azul lago en prendas que combinan artesanía e innovación textil con tejidos de kilómetro cero. La colección, en la que destacan las texturas tridimensionales, las aplicaciones en 3D y las transparencias, incluye vestidos sofisticados y sombreros artesanales inspirados en los años 40 y 50.

A las 20:00 horas, la diseñadora emergente Zaira Domenech, ganadora del Concurso de Jóvenes Diseñadores 2024, sube a la pasarela su primera colección, ‘Momento’, una línea atemporal de mujer pensada para el uso diario, inspirada en vivencias personales y en el significado de su propio nombre, “florecida”. Con una paleta de marrón, blanco, vino y rojo, utiliza lonetas, sargas, gasas, piel de cordero, tafetanes y ganchillo para transmitir textura y delicadeza. La evolución de una flor, desde que florece hasta que se marchita, guía la estética de la colección.

El broche de esta edición

Finalmente, después del anuncio y reconocimiento al vencedor del Concurso de Jóvenes Diseñadores, que llegará a las 20:30 horas, el vallisoletano Baro Lucas, será el encargado de bajar el telón de esta edición a las 20:45 con su colección ‘Tempus fugit’, recientemente premiada en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid como la mejor colección de la edición. En ella destacan los abrigos y trajes sastre, ahora renovados con bermudas, pantalones bombacho y tipo enagua, junto a vestidos alargados, abullonados y caftanes ultralargos. La gama cromática se centra en azules y amarillos, creando un equilibrio entre tradición y modernidad.

En la jornada de ayer también desfilaron los diseños de Marae, Azul Izal, María Lafuente, Ángel Iglesias, Ainhoa Salcedo, DideSant, Sara Santiago, Nathan Cubero y Fely Campo.

Durante estos dos días, además, se ha llevado a cabo una galería expositiva donde empresas de la industria textil de la comunidad como Woolsens (Calcetines Mingo), Emilio Muñoz Botones Béjar y Acero Watch han podido mostrar sus productos.