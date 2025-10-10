Taller de reanimación cardiopulmonar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL) y la Gerencia de Atención Primaria de León organizan el 18 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, en la Plaza de San Marcos, un macrotaller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP Básica). Está dirigido a familiares y amigos de pacientes que puedan presentar necesidades de reanimación y a la población general. Constará de dos turnos, de 10.00 a 12.00 horas, y de 12.00 a 14.00.

El programa abodará la RCP básica, la cadena de supervivencia, la parada cardiorrespiratoria, la respiración boca a boca y la liberación de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. La inscripción se hace en https://www.icscyl.com/ics/inscripciones/mrcpleon1.php