'Divergentes' saca a escena cómo es la vida con autismo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Doce alumnos con autismo del taller de Cine (Imagina León) del centro de Autismo Pilar Vallez de León han querido plasmar en un documental su «experiencia de vida». A través de testimonios de los propios chicos, familiares y docentes, el mundo del TEA (Trastorno del Espectro Autista) se presenta en un documental realizo por un equipo que decide marcar «su estilo de vida».

El documental Divergentes, impartido el fotógrafo y cineasta profesional Pascual Marín Marina, está enmarcado dentro del servicio de Orientación, Formación y Empleo, cuya responsable, Belén de Palacio considera que «ha sido una manera de potenciar nuestras fortalezas y enfrentar miedos»

El proyecto comenzó en junio de 2024 y, tras 10 meses de arduo trabajo, tenía prevista su presentación para el 2 abril de este año, coincidiendo con el día mundial del Autismo. Tras el devastador suceso vivido en la mina de Degaña y en respeto al luto por los mineros y sus familiares, desde Autismo León se tomó la responsable decisión de posponer el lanzamiento y, ahora, verá finalmente la luz el próximo martes 14 de octubre en el salón de actos del Ayuntamiento de León.

Este evento supone la culminación de un arduo trabajo de aprendizaje y superación por parte de los chicos y chicas de Autismo León, quienes han querido mostrar al mundo cómo es su «Compañero de viaje».

Desde el primer día, los alumnos han conocido desde dentro todo el funcionamiento del mundo del cine, asumiendo distintos roles: responsable de sonido, guionista, cámara, etc. Una película especial en la que se podrán ver y escuchar los testimonios de algunos de ellos. Un mensaje no habitual que pretende acercarnos una visión inesperada del autismo, a través de esa «manera única de ver el mundo» que tienen las personas con TEA y su entorno. José Ángel Crego, presidente de Autismo León: «Hace más de dos décadas empezamos con mucha fuerza con la asociación y 21 años más tarde tenemos instituto, colegio, centro de día, vivienda, muchísimas actividades como este taller; en la realidad hay un trabajo impresionante de muchas personas». Para Pascual Marín, director del proyecto Imagina León, «es una gran oportunidad de que conozcamos el TEA y rompamos estereotipos, ha sido una experiencia genial y un descubrimiento conocer a estas personas.