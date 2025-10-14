León acoge un congreso internacional sobre la felicidad los días 16 y 17 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León será la sede del IX Congreso Internacional Académico y Profesional sobre la Felicidad los días 16 y 17 de octubre, en colaboración con la Red internacional universitaria de la Felicidad. Cuenta con investigadores, profesionales y expertos de diez países y 19 universidades españolas, nueve de México, dos de Colombia y otros de Italia, Perú, El Salvador, República Dominicana, Estados Unidos o Reino Unido.

Este evento anual, en formato presencial y virtual, constituye un espacio de referencia para la presentación y el debate de los últimos avances científicos y prácticos en torno a la economía de la felicidad, el bienestar corporativo, la comunicación organizacional y la gestión empresarial centrada en las personas. Según explica la doctora Sofía Blanco Moreno, una de las directoras del comité organizador, “durante estos dos días, investigadores, docentes, profesionales, emprendedores compartirán sus ideas, sus proyectos y sobre todo sus experiencias para entender cómo construir organizaciones más humanas, innovadoras y sostenibles”.

El congreso busca crear un ambiente de trabajo cercano y colaborativo, fomentando proyectos conjuntos y redes internacionales de cooperación en torno a la investigación y la práctica profesional. Durante dos jornadas, la Universidad de León se convertirá en punto de encuentro para compartir experiencias, metodologías y estrategias que integren el bienestar en ámbitos tan diversos como la empresa, la educación, las instituciones públicas y el consumo responsable.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BIENESTAR O LIDERAZGO EMOCIONAL

El programa abordará un amplio abanico de temas vinculados al bienestar y la felicidad como Happiness Management en startups, organizaciones y procesos de transformación digital; bienestar de los empleados en entornos híbridos y teletrabajo; Inteligencia Artificial y felicidad: impacto en la motivación, la salud mental, la retención del talento y la experiencia del consumidor; liderazgo emocional, comunicación responsable y gestión del cambio; consumo sostenible y bienestar del consumidor; economía de la felicidad, indicadores de bienestar y perspectivas históricas o emociones y toma de decisiones en organizaciones, marketing y comunidades digitales.

Se trata, resume Blanco, no sólo de “un evento académico, sino que es un espacio que busca inspiración y conexión, un lugar donde la ciencia, la educación, la empresa y la sociedad se van a dar de la mano para impulsar un futuro basado en el bienestar, en la cooperación y en la innovación social”.

Con la celebración de este congreso, la Universidad de León refuerza su papel como referente académico internacional y posiciona a la ciudad como capital del bienestar y la innovación social, dentro de la red de universidades que trabajan en el desarrollo de proyectos sobre felicidad y calidad de vida.

EL COMITÉ ORGANIZADOR

Durante dos días habrá 34 ponencias presenciales y 41 online, se presentarán cuatro tesis y Trabajos de Fin de Grado presenciales y otros cinco online. El congreso contará con cerca de medio centenar de asistentes presenciales y más de 60 lo seguirán a distancia. El Comité de dirección y organización del IX Congreso Internacional Académico y Profesional sobre la Felicidad está presidido por las doctoras Ana María González Fernández y Sofía Blanco Moreno, ambas de la Universidad de León, junto con el doctor Pedro Cuesta-Valiño de la Universidad de Alcalá. Mientras que, en el ámbito científico internacional, el comité está presidido por el doctor Pedro Cuesta-Valiño y el doctor Luis Bayardo Tobar-Pesantez, de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.

Las inscripciones y el programa están disponibles en la web oficial del congreso: www.congressonhappiness.com.