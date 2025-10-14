Una trabajo de la Universidad de León sobre embargo de criptoactivos, primer Premio Estudios Financieros

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Marta González Aparicio, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de León (ULe), ha sido galardonada con el primer Premio Estudios Financieros 2025 en la modalidad de Tributación por su trabajo 'Hacia un modelo eficaz de embargo de criptoactivos en el procedimiento de apremio: análisis crítico y propuestas de adaptación normativa', publicado en la Revista de Contabilidad y Tributación del Centro de Estudios Financieros (CEF).

El estudio al que ha tenido acceso EFE aborda uno de los grandes desafíos de la Hacienda Pública en la era digital: cómo puede la Administración tributaria embargar criptoactivos como 'bitcoin' o 'ether' cuando los contribuyentes los utilizan para proteger su patrimonio o eludir sus obligaciones fiscales.

González Aparicio parte de una premisa clara: las criptomonedas no son simples entes digitales, sino activos con valor económico real, cada vez más presentes en operaciones financieras y patrimoniales.

Sin embargo, su naturaleza intangible, descentralizada y la ausencia de intermediarios tradicionales dificultan enormemente su localización, bloqueo y realización. "No se puede embargar del mismo modo un bien físico que un activo digital almacenado en una red descentralizada o en un monedero virtual protegido por claves privadas", explica la autora. Por ello, la Administración necesita comprender primero la lógica tecnológica del criptoentorno antes de aplicar los mecanismos de embargo tradicionales.

En la primera parte del trabajo, la profesora analiza el ecosistema cripto, diferenciando los distintos tipos de 'wallets' (monederos digitales) y 'exchanges' (plataformas de compraventa), una distinción clave para entender cuándo el embargo es viable y cuándo resulta prácticamente imposible.

En la segunda parte, aborda la cuestión jurídica de fondo: ¿pueden embargarse los criptoactivos? La respuesta es rotunda: sí, ya podían embargarse incluso antes de la transposición de la Directiva europea DAC 8. La Ley General Tributaria, aunque no los mencionaba expresamente, permitía considerar embargables todos los bienes con contenido patrimonial susceptible de valoración económica.

La reforma legislativa que se ha propuesto servirá para clarificar y actualizar técnicamente esta posibilidad, incluyendo los criptoactivos en el orden de prelación de bienes embargables.La tercera parte del trabajo, la más innovadora, propone una reforma del Reglamento General de Recaudación (RGR) para adaptar el procedimiento de embargo a las particularidades de los criptoactivos.

González Aparicio plantea que la localización de estos activos debe apoyarse, entre otros, en las nuevas obligaciones de información tributaria, como los modelos 172 y 173, y en las que introducirá la DAC 8, que permitirán a la Administración identificar la titularidad y ubicación de los criptoactivos. Una vez localizados, considera esencial establecer mecanismos de cooperación con las plataformas de intercambio y custodia para evitar que los fondos se movilicen antes de ser embargados.

En cuanto a la fase de custodia, defiende la creación de procedimientos técnicos y jurídicos específicos que aseguren la conservación de los activos digitales embargados, como el uso de 'wallets' institucionales o la colaboración con entidades especializadas.

Finalmente, advierte que los mecanismos tradicionales de subasta o enajenación no son aplicables a los criptoactivos, por lo que propone diseñar procedimientos alternativos que garanticen transparencia y seguridad, como la venta directa en 'exchanges' autorizados o la subasta electrónica adaptada a activos digitales.

"El embargo de criptoactivos no es solo un desafío técnico o jurídico, sino el símbolo de una nueva era para la recaudación tributaria. La Administración debe aprender a desenvolverse en un entorno digital, global y descentralizado, sin renunciar a las garantías de los contribuyentes", concluye la autora.

Este reconocimiento sitúa a la Universidad de León en la vanguardia de la investigación tributaria sobre activos digitales. Además, otra profesora del área de Derecho del Trabajo, Ana Martín Castro Franco, también ha sido premiada, lo que refuerza la proyección nacional de la investigación jurídica que se desarrolla en la ULe.