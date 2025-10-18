Kit de supervivencia básico: la lista de la compra ideal ante otro posible apagón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es muy inteligente tener una despensa preparada para un posible apagón, ya que la prioridad es contar con alimentos no perecederos, nutritivos y que no necesiten refrigeración, cocción o mucha agua para su preparación.

Aquí tienes una lista de productos esenciales que debes tener en la despensa, dividida por categorías, además de otros artículos importantes:

Alimentos no perecederos (listos para consumir), como atún, sardina, caballa, mejillones o berberechos enlatados (ricos en proteínas y Omega 3). Legumbres cocidas en conserva (garbanzos, lentejas, frijoles, alubias) en lata o frasco. Se pueden consumir frías en ensaladas. Verduras enlatadas como espárragos, maíz, pimientos, alcachofas o zanahoria cocida. Frutas enlatadas en su jugo. Frutos secos como almendras o nueces y semillas. Cremas o mantequillas de frutos secos. Galletas saladas, pan tipo cracker, o tostadas duras, que duran más que el pan fresco. Leche UHT (de larga duración) en brick o leche el polvo, siempre que se disponga de agua potable. Barritas energéticas o de cereales (altamente calóricas y saciantes) y chocolate negro (aporta energía y mejora el ánimo).

Entre los alimentos básicos de larga duración, los más importantes son el aceite en envases pequeños, la sal y el azúcar, el embutido curado (jamón, lomo, chorizo, salchichón, que se conservan bien sin refrigerar por un tiempo), el queso curado, ideal por su valor nutritivo y conservación fuera del frigorífico, purés o cremas vegetales en brick o lata, pues se pueden consumir a temperatura ambiente; la miel y las mermeladas o el café instantáneo y el té en bolsitas.

Además de la comida, hay elementos clave que no dependen de la electricidad. El agua potable, mínimo 2 litros por persona y día. Almacena bidones o agua enlatada/embotellada. Considera pastillas potabilizadoras o un filtro si estás en una zona rural. Utensilios como el abrelatas manual, un cazo ligero o vajilla desechable. Jabón, desinfectante de manos, papel higiénico, botiquín de primeros auxilios y medicamentos necesarios para al menos, un mes. Linternas y pilas de repuesto, velas y cerillas o encendedores y mantas extra. Hornillo de camping gas con suficiente combustible (solo para usar en exteriores o en un área bien ventilada). Dinero en efectivo, ya que los cajeros automáticos y los datáfonos no funcionarían, y nunca olvidar almacenar comida y agua para las mascotas.