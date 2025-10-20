No, el BOE no confirma el fin del cambio horario, pero Sánchez pone fecha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno de España ha abierto nuevamente el debate sobre la eliminación del cambio horario que se realiza dos veces al año en primavera y otoño. En un movimiento que ha generado tanto apoyos como críticas, el presidente Pedro Sánchez anunció este lunes en redes sociales la iniciativa para cuestionar la pertinencia de mantener esta práctica implementada en 1980, argumentando su escaso impacto en el ahorro energético y los trastornos biológicos que provoca en la población.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, explicó antes del Consejo de Ministros europeos en Luxemburgo que "la evidencia de que eso genere ahorros energéticos es cada vez más tenue". También señaló que estas modificaciones horarias "nos afectan a todos, nos trastoca las agendas y los ciclos diarios", reflejando una preocupación creciente por el impacto en la salud y productividad de los ciudadanos.

Varios miembros del Ejecutivo han respaldado esta posición. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó estudios como el de la London School of Economics, que cuantifica en 750 dólares por trabajador al año el impacto económico por la pérdida de productividad asociada a estos cambios. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que esta medida "entorpece y dificulta la salud".

¿Qué dice realmente el BOE sobre el fin del cambio horario?

A pesar de los titulares que han circulado recientemente, es importante aclarar que el BOE no ha confirmado ninguna fecha definitiva para la eliminación del cambio de hora en España. Lo que sí establece el artículo 5 del Real Decreto 236/2002 es la obligación de publicar un calendario que recoja las modificaciones horarias para los próximos cinco años.

Según este calendario vigente, los próximos cambios de hora previstos en España son: el domingo 26 de octubre de 2025 y posteriormente el domingo 29 de marzo de 2026, siendo el último cambio programado para el 25 de octubre de 2026. Sin embargo, esto no significa que se haya tomado una decisión definitiva sobre su eliminación, sino que simplemente refleja la planificación actual que podría modificarse.

Es crucial entender que la propuesta del Gobierno español debe tramitarse a nivel europeo, ya que cualquier modificación requiere consenso entre los países miembros de la UE. Actualmente, la planificación vigente sobre el cambio horario en la Unión Europea finaliza precisamente en 2026, lo que el Gobierno considera una oportunidad para replantear su supresión.

El contexto histórico y la postura europea

El cambio de hora se introdujo en 1980 en la entonces Comunidad Económica Europea con el objetivo principal de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético. Sin embargo, en 2018, durante la presidencia de Jean-Claude Juncker, la Comisión Europea ya planteó acabar con este sistema bianual tras una consulta pública en la que 4,5 millones de ciudadanos europeos respaldaron su eliminación con un 84% de apoyo.

A pesar de este respaldo ciudadano y del posicionamiento favorable del Parlamento Europeo, el tema solo se ha debatido de manera informal o en grupos de trabajo a nivel de países miembros, sin llegar a materializarse en una modificación normativa. Esto demuestra la complejidad de alcanzar un consenso en una cuestión que afecta a todos los estados miembros con sus particulares circunstancias geográficas y sociales.

En España, el Gobierno creó el 20 de marzo de 2019 una comisión de expertos para analizar el asunto. Esta comisión concluyó que no era aconsejable tomar una decisión definitiva al no existir un "consenso compartido" sobre cuál sería el horario más beneficioso para mantener de forma permanente: el de invierno o el de verano.

Impacto en la salud y productividad

Uno de los argumentos más potentes para la eliminación del cambio horario son sus efectos negativos sobre los ritmos circadianos y la salud de las personas. Diversos estudios científicos han documentado que estos cambios bruscos pueden provocar alteraciones del sueño, mayor riesgo de accidentes cardiovasculares e incluso un incremento en los accidentes de tráfico durante los días posteriores al cambio.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha sumado al apoyo de esta iniciativa gubernamental señalando que "las razones por las que se implantó parece que hoy no está científicamente demostrado que tengan algún valor". Este posicionamiento refleja una preocupación creciente por el bienestar de los trabajadores y la productividad laboral.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido en que desde el punto de vista energético, los ahorros obtenidos "cada vez tienen menor impacto", poniendo en cuestión la principal justificación histórica de esta medida. Los avances tecnológicos en eficiencia energética y la transformación de los hábitos de consumo han reducido significativamente la relevancia de estos posibles ahorros.

Reacciones políticas y próximos pasos

La iniciativa no ha estado exenta de polémica en el ámbito político. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado el anuncio como un "señuelo" para desviar la atención de otros asuntos de actualidad política, aunque ha reconocido que su partido ya había incluido propuestas similares en sus programas electorales.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha reconocido que su formación no tiene actualmente una "opinión fundada y formada" sobre este tema específico, evidenciando la complejidad de un debate que trasciende las habituales líneas de fractura política e ideológica.

De cara al futuro, el Gobierno español pretende liderar este debate a nivel europeo con el objetivo de encontrar una solución consensuada antes de que finalice la actual planificación en 2026. Sin embargo, cualquier decisión definitiva requerirá un proceso de negociación complejo entre los distintos países miembros, cada uno con sus particularidades geográficas, económicas y sociales que pueden condicionar su postura.

Mientras tanto, los ciudadanos españoles deberán seguir adaptándose a los cambios horarios programados, al menos hasta que se tome una decisión definitiva a nivel europeo sobre esta práctica que afecta a más de 446 millones de habitantes en toda la Unión Europea.