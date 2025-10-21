Matienzo y Yalita, refugiadas cubanas: «Cuba utiliza contra el pueblo las armas que le vende España"

Las cubanas María Matienzo y Kirenia Yalit están exiliadas en España. De la mano de Amnistía Internacional presentaron este lunes en León el documental Libres por derecho.

—¿Cómo era su situación en Cuba?

—Somos pareja. Compartimos la represión. Llevamos trabajando en el activismo desde el 2011 y 2013 y eso trajo consecuencias. A partir de 2019 la represión se recrudeció porque empezamos a vincular nuestras acciones al Movimiento San Isidro (movimiento artístico y político cubano), el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y acompañamiento activista en situación más vulnerable. Todo fue a peor después del 11 de julio de 2021 con la creación de la organización Justicia 11-J, que con otras siete mujeres nos dedicamos a monitorizar las detenciones y buscar a las personas en comisión de desaparición forzada. La comisión interamericana de derechos humanos cerró una medida cautelar a nuestro favor preocupada por la situación de violencia que estábamos viviendo. Eso se tradujo en interrogatorios, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, nos detenían en las calles.

—¿De qué se les acusaba?

—Hacer activismo o periodismo independiente en Cuba es un delito. Antes de 2020 no estaba tipificado en el código penal, pero ahora hay artículos dirigidos al activismo y periodismo con condenas de entre 4 años y 30 años de presión.

—Claramente hay un silencio informativo desde Cuba, apenas llegan noticias de la isla

—Las agencias internacionales con sede en Cuba han sufrido persecución, pero no se habla o se traduce en el cierre de sus delegaciones. Hay una imagen después del 11 de junio de un periodista de Reuters golpeado por la policía. Hay un estado represivo de la información que sale.

—¿Creen que hay más represión en Cuba desde que murió Fidel Castro?

—Con Fidel había un control sobre el discurso de lo que salía de Cuba. No sabíamos que había presos políticos. Fidel estableció una hegemonía sobre el pueblo, había menos acceso a la información ni internet, dominaba el discurso, pero también había encarcelamientos. Después de Fidel la represión ha sido más abierta. Antes no se sabía, ahora sí se sabe. Una de las campañas para que la gente entrara en simpatía con este nuevo gobernante fue el acceso a internet y la gente aprendió que por internet tenía acceso a mucha información.

—¿Cuál es la situación de los presos políticos y las dificultades de las familias?

—En el documental salen 14 testimonios de madres y padres que lograron hablar pese al miedo. Desde 1959 ha habido presos políticos en Cuba, pero no lo sabíamos. Las madres han entendido que si ellas no defienden a sus familias no va a haber nadie más que los atienda. Es un acto de crecerse ante ese miedo. Las imágenes son impactantes. Hoy hay más activistas, madres, padres y familias pidiendo por los presos políticos, por el acceso a la justicia porque no hay transparencia. Los abogados que se atrevieron a defender a estos jóvenes sufrieron represión.

—¿Qué hicieron estos jóvenes?

—En la pandemia el gbierno no propició ayuda, las personas murieron sin atención médica, los hospitales colapsados, sin alimentos ni medicinas. Los jóvenes empezaron a pedir cambios y mejoras, cosa que no había pasado en mucho tiempo, por el miedo, se articularon a través de las redes sociales y se manifestaron pacíficamente para pedir alimentos, medicinas y libertad, pedían un cambio de sistema. A partir de ahí se dio una represión tan grande que, por primera vez, se vio tanto dentro como fuera y automáticamente cortaron internet, pero esos vídeos quedaron grabados. Eso pasó, muchas personas salieron a la calle, se vieron traicionados por haber hecho una revolución y ahora tenían las necesidades básicas sin cubrir. Encarcelaron y condenaron hasta treinta años cárcel. Son condenas muy altas, arbitarias e injustas.

—¿Cuántos presos políticos hay en Cuba?

—Después del 11 de julio contabilizamos 1.200 presos, pero es un subregistro porque hay más. Acaban de condenar a cinco jóvenes, una de ellas por poner un comentario en facebook. Hay muchos en prisión sin juicio. A otro lo han condenado por tener una bandera cubana.

—¿Estar en posisión de una bandera cubana es delito?

—Todo lo que consideren afrenta a los símbolos patrios es delito. Y si eres un opositor, activista o artista disidente, sí o sí se va a considerar una afrenta.

—¿Qué papel tiene España en este momento?

—España no reconoce que en Cuba hay una dictadura y los procesos de exilio se demoran mucho y se retrasa las posibilidades de trabajo, de tener una estabilidad o acceso a la sanidad pública en España, que sigue vendiendo armamento y material antimotines a Cuba, que las utiliza para reprimir al pueblo.