El PP planta al Consejo Interterritorial de Salud por la polémica de los cribados

Los consejeros del PP se han levantado este viernes del Consejo Interterritorial de Salud tras acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de utilizar este órgano de manera «partidista» en plena discusión por los fallos en las pruebas del cáncer en Andalucía y por la petición del Ministerio a las comunidades de que faciliten sus datos sobre prevención del cáncer. En un manifiesto leído antes de abandonar la reunión, en Zaragoza, los consejeros del PP han denunciado que «nunca a lo largo de la historia este órgano de coordinación se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».

"Ni hemos ocultado ni vamos a ocultar ningún dato. Estamos dispuestos a darlos, pero aquí se viene con los deberes hechos y el Ministerio no ha hecho su trabajo", ha declarado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez. «La ministra hace política sectaria y de oposición, sobre todo, contra el Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso", ha criticado la consejera madrileña, Fátima Matute. El Ministerio, por su parte, ha lamentado «este gesto de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía» y ha recordado que al levantarse los populares, el Consejo Interterritorial no ha podido votar dos puntos del orden del día sobre la distribución de un millón de euros para los centros implicados en el abordaje del cáncer y otro millón destinado a reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer, en «una muestra de irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública». García ha subrayado que el Ministerio «tiene la obligación de pedir los datos» y se ha preguntado «qué quieren ocultar las comunidades del PP».