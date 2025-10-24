El obispo visita el Páramo y Bajo Esla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras, comienza este sábado la visita pastoral al Arciprestazgo Bajo Esla-Páramo. La visita se inicia a las 12.30 horas en la parroquia de Santa María del Páramo con una celebración de la Palabra.

El prelado leonés afronta la última fase de la visita pastoral a la diócesis que inició en 2023 y que concluirá en diciembre. Las 103 parroquias que se integran en el Arciprestazgo Bajo Esla-Páramo están atendidas por 14 sacerdotes diocesanos, 4 extradiocesanos con cargo parroquial y un diácono permanente.

A las 17 horas estará en la parroquia de Villarrabines, a las 18.15 horas en Villamandos, y a las 19 horas en Villaquejida. El lunes día 27 de octubre, a las 17.30 horas, estará en Villafer, a las 18.15 en Bariones de la Vega y a las 19en Cimanes de la Vega. El martes, toca Algadefe (17.00) y Toral de los Guzmanes (17.45) y el miércoles San Millán de los Caballeros y Villademor de la Vega.