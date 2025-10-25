La XI Carrera de la Mujer saca a la calle a 6.000 personas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León sale a la calle contra el cáncer de mama este domingo en la XI Carrera de la Mujer de Almom con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad y también para recaudar fondos para la investigación con un total de 6.000 dorsales.

La prueba discurrirá por un circuito urbano de 5.200 metros. El recorrido afectará al tráfico. Desde el Estadio Hispánico va por el Paseo del Parque, Rotonda Plaza de Toros, C/ Maestro Nicolás, C/ Fray Luis de León, C/ Padre Javier de Valladolid, C/ Corredera. Plaza San Francisco, Av. Independencia, Plaza Santo Domingo, Plaza San Marcelo, Botines, C/ Ancha, Plaza de la Catedral, Plaza Puerta Obispo, C/ San Lorenzo, Av. de los Cubos, C/ Carreras, Plaza Espolón, Arco de la Cárcel, Plaza Puerta Castillo, Plaza Santo Martino, C/ Sacramento, Plaza San Isidoro, C/ Ramón y Cajal, Plaza Santo Domingo, Av. Independencia, C/ Santa Nonia, Jardín de San Francisco, C/ Marqueses de San Isidro, C/ Cartagena, Plaza de Toros, Paseo del Parque y llegada al Estadio Hispánico. Tras la carrera se celebra una fiesta en la pista de atletismo con sorteos, música y zumba.