De León a Mozambique, la expedición solidaria de tres leoneses para operar más de 800 ojos

La localidad mozambiqueña de Boane recibió este sábado con esperanza la llegada de un equipo especialistas en oftalmología de toda España, encabezados en León por el oftalmólogo del Hospital de León y de la Clínica León Ocular, Jorge Sánchez Cañizal, la doctora Isabel Sendino y la enfermera instrumentalista Sonia de la Fuente, que ayudarán a más de 800 personas en una semana que durará esta expedición solidaria (hasta el 9 de noviembre) organizada por la Fundación Elena Barraquer.

El equipo de voluntarios, que se paga su propio billete de avión, pretende aprovechar al máximo el tiempo que dura la expedición y nada más aterrizar ayer en Mozambique comenzó a montar el quirófano y poner en funcionamiento todo el material que trasladan desde España para realizar las intervenciones. «Empezamos con las cirugías este domingo y estaremos operando hasta el jueves con unas 80 cirugías diarias», explica a este periódico Jorge Sánchez Cañizal.

Uno de los primeros pacientes en la expedición de hace ocho años a BoaneDL

Los oftalmólogos llegan con una agenda apretada. La previsión es operar 400 operaciones de cataratas, con implante intraocular. Además, están citados otros 2.000 pacientes para pasar por la consulta, a los que se les revisará la vista y se valorarán posibles intervenciones. «En estas consultas se diagnostica patologías que en España no son muy frecuentes. En África vamos muchos glaucomas en estadios muy avanzados, incluso terminales, desprendimientos de retina, traumatismos, degeneraciones corneales por infecciones, inflamatorias o traumáticas y por la exposición solar».

Además de los tres especialistas que se desplazan desde León, participan en la misión María Bertrand Muiños, directora de operaciones de la Fundación Elena Barraquer, que coordina esta expedición desde hace meses. «Un trabajo que muchas veces no es tan fluido como nos gustaría con las organizaciones locales y que requiere mucha dedicación», asegura el oftalmólogo leonés. Desde Barcelona viaja a Mozambique la anestesista Sonia Núñez como anestesista. El doctor. Ramón Cobian Tovar y su instrumentista Esteban Cancela Ces se desplazan desde La Coruña «y ya llevan varias expediciones a su espalda». El equipo lo completa Ana Massagué, Ana Romera, María Isabel García Nieto y Rosario Brufau, «personas que sin dedicarse al sector sanitario, sin haber estado nunca en un quirófano se embarcan en un proyecto con la única intención de dar todo lo que tienen para mejorar las vidas de personas que no tienen lo que nosotros damos muchas veces por hecho». Boane fue el primer destino solidario de Jorge Sánchez hace ya 8 años. «Es un lugar muy especial donde Javier, optometrista de Los Yébenes (Toledo) lleva allí desde ese año. Él coordina desde hace meses la preselección de los pacientes que vamos a valorar y, si es posible, devolverle la visión que han perdido desde hace años. En la mayoría de los casos sse devuelve la vista con una cirugía que no dura ni quince minutos y vuelven a ver la cara de tus seres queridos, a tener autonomía y libertad. La mayoría de ellos tienen como cuidadores principales a los más pequeños de la familia, a los que liberamos de ese cometido para que puedan volver a la escuela".

«Nos embarcamos en una aventura sin esperar nada y sin recibir nada más que sonrisas y alegría»

Jorge Sánchez Cañizl, Elena Sendino y Sonia de la Fuente.DL

Ocho años de expediciones

Esta expedición tiene un significado especial para el oftalmólogo leonés. Fue la primera de un periplo que le ha llevado por distintos países de África y Latinoamética.

«Tanto en tan poco tiempo. Parece magia, pero no lo es. Es organización, esfuerzo, formación, responsabilidad y generosidad, de cada una de las personas que forman la Fundación Elena Barraquer. Su día a día es dar o personas, como las que formamos este grupo, que dejan su vida, su familia, su trabajo por embarcarse en una aventura sin conocer, sin esperar nada y sin recibir nada más que sonrisas y lágrimas de verdadera felicidad. ¡Como no vamos a volver!».

En los países en vías de desarrollo, cuatro de cada cinco personas que son ciegas no lo serían con una mínima asistencia oftalmológica. Las cataratas son la primera causa de ceguera en el mundo. La Fundación Elena Barraquer organiza expediciones médico-quirúrgicas a los lugares más alejados y menos desarrollados para aportar no solo mano especialista, sino el instrumental necesario para realizar las operaciones con las estrictas medidas higiénico sanitarias que se necesitan dentro de un quirófano, aunque en ese caso sea itinerante.