La magnate de Eulen María José Álvarez celebra una exclusiva fiesta en su finca de la montaña de León

La empresaria María José Álvarez, presidenta del Grupo Eulen, acaba de entrar en el «club» de las diez mujeres con más influencia de España al situarse séptima en la lista Forbes Women 2025. Un motivo de celebración para la magnate, cuya presencia en Crémenes esta semana, el pueblo natal de su padre y fundador de la empresa, ha levantado expectación y es el acicate de los corrillos locales.

Una fiesta que organiza este sábado en su casa finca de Crémenes tiene en vilo a esta población de la montaña oriental y su contorna y ha aumentado la demanda hotelera aunque todavía hay plazas en los establecimientos de la comarca, a pesar de coincidir con la Feriona de Riaño.

El 68 cumpleaños de la empresaria, nacida en Bilbao en noviembre de 1957, es el pretexto para la fiesta que celebrará por todo lo alto. Las carpas y los preparativos han despertado la curiosidad del vecindario, después de que este verano, Álvarez Mezquíriz protagonizara un incidente en Boca de Huérgano tras acudir con reporteros de un medio de comunicación a la zona afectada por los incendios.

María José Álvarez logró ser presidenta de la empresa, de acuerdo a la voluntad de su padre, después de un pleito con cinco de los hermanos que les dio la razón a ella y su hermano Jesús David en 2016 en el Tribunal Supremo. El abandono de la empresa cárnica dejó mal sabor de boca en la montaña.