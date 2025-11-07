Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresaria María José Álvarez, sucesora del imperio Eulen que fundó su padre, el leonés David Álvarez, celebró su 70 cumpleaños en Crémenes y aprovechó tan señalada efémeride para hacer oficial la reconciliación con sus hermanos, que fueron invitados destacados del convite, según ha podido saber este periódico.

Álvarez está arraigada en la montaña oriental de León, aunque nació en Bilbao.

"El padre les inculcó el amor por la tierra, el amor por la raíz y los ocho o diez días que vienen antes de las fiestas están perfectamente integradas", comenta un vecino.

En el pueblo están orgullosos de que esta destacada vecina haya elegido Crémenes para celebrar su 70 cumpleaños y algo tan trascendental en su vida como hacer las paces con los cinco hermanos con los que tuvo desavenancias por la herencia, al fallecer su padre en 2015.

Precisamente, el 26 de noviembres se cumplen diez años de la muerte de David Álvarez.

Álvarez Mezquíriz es una de las cien mujeres más ricas de España. Según la revista Forbes ocupa el puesto 64 entre las mayores femeninas detentadas por mujeres. Además, es considerada una de las mujeres más influyentes según Forbes Women 2025.

Motivos para celebrar le sobran a la magnate, cuya presencia en Crémenes esta semana, el pueblo natal de su padre y fundador de la empresa, David Álvarez, ha levantado expectación y es el acicate de los corrillos locales.

Una fiesta que organizó en su casa finca de Crémenes tiene en vilo a esta población de la montaña oriental y su contorna y ha aumentado la demanda hotelera aunque no se agotaron las plazas en los establecimientos de la comarca, a pesar de coincidir con la Feriona de Riaño.

María José Álvarez se incorporó al grupo empresarial con 24 años, tras cursar estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Católica de Lovaina y el IE Bussiness School. En un principio asumió tareas en recursos humanos para hacer seguimiento el absentismo laboral y adquirió experiencia en la negociación con comités de empresa. Después de pasar por varios departamentos y fundar el de auditoría y control fue María José Álvarez quien se hizo cargo de impulsar el gran proyecto de Eulen en la montaña leonesa, la empresa cárnica Neal en la que su padre puso un gran empeño.

Cuenta con diversos reconocimientos como Mujer Empresaria del Año por la Federación Española de Mujeres Empresarias, Premio a la Iniciativa Empresarial en la Comunidad de Castilla y León, Premio Montblanc a la Mujer Directiva, Círculo de Oro del Círculo Empresarial Leonés, Empresaria 2019 por su liderazgo y premio Cambio 16 en 2022 en la categoría Mujer. La Cámara de Comercio de España-Estados Unidos reconoció a esta empresaria como Business Leader of the Year.

María José Álvarez también es Pastora Mayor de los Montes de Luna, aunque no es un título que figure en su curriculum publicado y no se prodiga por la Fiesta del Pastor que se celebra cada segundo de septiembre en Los Barrios de Luna.

Logró ser presidenta del holding tras fallecer su padre después de una larga batalla judicial con cinco de sus seis hermanos. El Tribunal Supremo le dio la razón a ella y su hermano Jesús David en 2016. Jesús David Álvarez falleció en 2023. El abandono de la empresa cárnica que promovió David Álvarez, su padre, a principios de este siglo, dejó mal sabor de boca en la montaña oriental, aunque en Crémenes la familia es apreciada por su arraigo.

En el pueblo guardan total discreción sobre la presencia de María José Álvarez y su fiesta de cumpleaños. "El padre les inculcó el amor por la tierra, el amor por la raíz y los ocho o diez días que vienen antes de las fiestas están perfectamente integradas", comenta un vecino.

Crémenes es el pueblo natal de David Álvarez, fundador del grupo Eulen y padre de una extensa prole de cinco hombres y dos mujeres. Un hombre que pertenece a aquella generación de españoles que se abrieron camino en la emigración. Álvarez, que se definía como un "pintor de negocios", creó su primera empresa en Bilbao con 8.000 pesetas y dos trabajadores.

Se fijó en una escoba y revolucionó el mundo de la limpieza industrial. Hoy, Eulen, está en un amplio abanico del sector servicios, incluida la seguridad privada y conciliación de la vida familiar y laboral. Tiene cerca de 80.000 empleados y está en una docena de países en todo el mundo.

María José Álvarez se construyó casa propia en Crémenes después de la etapa de desavenencias entre los hermanos y herederos del magnate. En sus visitas al pueblo siempre va acompañada por su chófer y guardaespaldas y un puñado de amistades.

El 70 cumpleaños de la empresaria, nacida en Bilbao, fue el pretexto para la fiesta que celebró por todo lo alto. Las carpas y los preparativos han despertado la curiosidad del vecindario, después de que este verano, Álvarez Mezquíriz protagonizara un incidente en Boca de Huérgano tras acudir con reporteros de un medio de comunicación a la zona afectada por los incendios.