Voces de León en la capital europea de la música
Femenino Coral recibe una calurosa acogida en la Embajada de España en Viena y la Asociación Española en Austria
Las voces de León de Femenino Coral fueron recibidas a su llegada a Viena por la embajadora de España en Austria, María Aurora Mejía Errasquín, así como por la presidenta de la Asociación de España en Austria, Belén Bañuelos Sánchez, y su vicepresidente y miembro de la Osce, Ángel Sánchez Baltanas. Las leonesas, que hoy actúan en un festival internacional de corales en la Erhbar Saal, están emocionadas por la excepcional acogida y la difusión que han hecho de su actuación. Además, han intercambiado experiencias con el coro en formación en la AEA que dirige Lucía Castelló.