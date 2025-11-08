Diario de León

Voces de León en la capital europea de la música

Femenino Coral recibe una calurosa acogida en la Embajada de España en Viena y la Asociación Española en Austria

Las voces de León brillan en Viena.DL

Ana Gaitero
Ana GaiteroRedactora de Sociedad
León

Las voces de León de Femenino Coral fueron recibidas a su llegada a Viena por la embajadora de España en Austria, María Aurora Mejía Errasquín, así como por la presidenta de la Asociación de España en Austria, Belén Bañuelos Sánchez, y su vicepresidente y miembro de la Osce, Ángel Sánchez Baltanas. Las leonesas, que hoy actúan en un festival internacional de corales en la Erhbar Saal, están emocionadas por la excepcional acogida y la difusión que han hecho de su actuación. Además, han intercambiado experiencias con el coro en formación en la AEA que dirige Lucía Castelló.

Con Lucia Castelló, directora del coro de la Asociación de España en Austria, y Ángel Sánchez Baltanas, vicepresidente.

La embajadora Aurora Mejía, la presidenta de la AEA Belén Bañuelos Sánchez, Lucía Castelló y Ángel Sánchez.

La embajadora de España en Viena, Aurora Mejía, posa con las integrantes de Femenino Coral. Voces de León.

El coro de la Asociación Española en Austria se hermanó con Femenino Coral en Viena.

Un leonés se acercó a saludar al coro femenino con la bandera regional.

Recepción en la embajada de Femenino Coral.

Sonia Fernández entrega los obsequios a la embajadora de España en Viena, Aurora Mejía.

