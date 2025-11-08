Voces de León en la capital europea de la música

Las voces de León de Femenino Coral fueron recibidas a su llegada a Viena por la embajadora de España en Austria, María Aurora Mejía Errasquín, así como por la presidenta de la Asociación de España en Austria, Belén Bañuelos Sánchez, y su vicepresidente y miembro de la Osce, Ángel Sánchez Baltanas. Las leonesas, que hoy actúan en un festival internacional de corales en la Erhbar Saal, están emocionadas por la excepcional acogida y la difusión que han hecho de su actuación. Además, han intercambiado experiencias con el coro en formación en la AEA que dirige Lucía Castelló.

Con Lucia Castelló, directora del coro de la Asociación de España en Austria, y Ángel Sánchez Baltanas, vicepresidente.DL

La embajadora Aurora Mejía, la presidenta de la AEA Belén Bañuelos Sánchez, Lucía Castelló y Ángel Sánchez.DL