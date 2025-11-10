Las setas remontan el peor año en León

La exposición micológica contó con 189 especies y numerosas visitas.Virginia Moran

Las setas llegaron justo a tiempo para la Semana Micológica de León. En el peor año que se recuerda, a causa de la sequía de verano y otoño, las lluvias de la última semana dieron sus frutos. Y el tesón de los socios y socias de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge puso el resto.

La exposición que puso el broche a la 51 Semana Micológica de León logró reunir hasta 189 especies diferentes de hongos recogidos en las diferentes salidas por la provincia a lo largo de estos últimos días y, en particular, durante la jornada de recolección que tuvo como protagonista el pinar de Rio Camba de Almanza, una de las joyas ambientales de León.

«Pese a ser el peor año que se recuerda, la gente se ha animado y hemos conseguido hacer una exposición bastante completa, con casi 200 especies», señaló José María Escapa, presidente de la asociación, quien agradeció encarecidamente la implicación de las personas asociadas en las salidas, con más de 100 participantes.

Cantidad y calidad se vio reflejada en las mesas. Entre las más singulares e interesantes desde el punto de vista científico destacó un ejemplar de Hericium coralloides, un hongo de espectacular belleza que se cría en los troncos de los hayedos lo que le da más vistosidad. Su nombre se debe al parecido que guarda con las formaciones marinas de corales.

La Asociación Micológica San Jorge tiene previsto dedicar una jornada a los hongos hipogenos y a las trufas en diciembre y, de cara a la primavera, diseña dos actividades en Boca de Huérgano y Fasgar. «Queremos poner en valor y ayudar a las zonas afectadas por los incendios y será en primavera cuando empiecen a aparecer los hongos pirófilos», explicó Escapa.

La Semana Micológica de León ha contado con una afluencia de público destaca a las conferencias —una media de 90 personas— y ha erigido como seta del año precisamente a una especie pirófila, la Philota Carbonaria para dar visibilidad a las comarcas castigadas por los fuegos en verano. En primavera se verán los primeros brotes.